Elisa Viihteen Aition ja Viaplay Leffat & Sarjat -paketin sisällöt yhdistyvät Suomessa

Yhdistymisen myötä palvelun nimi on. Yhdistynyt palvelu tarjoaa Elisa Viihteen alkuperäissarjat ja laajimman valikoiman kotimaisia elokuvia, sekä Viaplayn johtavan pohjoismaisen draamasisällön, kansainvälisiä elokuvia ja sarjoja sekä lastenohjelmia."Yhteistyössä NENT Groupin kanssa voimme tarjota suomalaisille ainutlaatuisen yhdistelmän huippulaatuista sisältöä, erityisesti kotimaisia ja pohjoismaisia alkuperäissarjoja. Yhdistetyn palvelun kattavat sisällöt sekä erinomainen hinta-laatusuhde kiinnostavat varmasti asiakkaita. Odotamme paljon yhteistyöltä ja tuomme Elisa Viihde Viaplayn nopeasti kasvavaan markkinaan loppuvuoden aikana", kertoo Elisan toimitusjohtajaa Veli-Matti Mattila."Jatkamme suoratoistomarkkinan kehittämistä innovatiivisilla kumppanuuksilla. Elisa Viihde Viaplay tuo yhteen Pohjoismaiden johtavan suoratoistoyhtiön ja suomalaisen televiestinnän ja digitaalisten palveluiden edelläkävijän, mikä vie suoratoistopalvelut uudelle tasolle Suomessa. NENT Groupin ainutlaatuista sisältöä toteutetaan maailmanluokan teknisellä alustalla. Elisan asema suomalaisena markkinajohtajana ja pitkäaikainen fokus suomalaiseen sisältöön on tuottanut useita hittisarjoja. Elisa Viihde Viaplay on erinomainen yhdistelmä molempien vahvuuksia - suoratoistopalvelu, joka tarjoaa katsojille entistä vahvemman ja monipuolisemman sisällön, ja joka tulee puhuttelemaan koko Suomen markkinaa", sanoo NENT Groupin toimitusjohtaja Anders Jensen.Asiakkaat saavat jo 30.6.2020 alkaen yhdellä hinnalla sekä Aition että Viaplay Leffat & Sarjat -sisällöt nykyisistä palveluista. Kuukausihinta tälle palvelulle on 12,99 euroa.Lisäksi saataville tulee Viaplay Total -paketti, joka sisältää leffat, sarjat ja urheilun Viaplaystä sekä Elisa Viihde Aition 34,99 euron kuukausihintaan.Nykyiset asiakkaat tulevat saamaan sähköpostitse tarkempaa tietoa muutoksesta 30.6. alkaen.Tiedotteen mukaan Elisa vastaa myynnistä, markkinoinnista ja asiakaspalvelusta, NENT Group teknologiasta ja analytiikasta. Molemmat osapuolet jatkavat panostuksia palvelun sisällöntuotantoon.NENT Group julkaisee tämän vuoden aikana Viaplayssa 30 alkuperäistuotantoa, kun taas Elisa on jo julkaissut yhteensä 20 alkuperäissarjaa.Lisätietoa Elisa Viihde Viaplay -palvelusta saat tästä Hiljattain Elisa kertoi, että Amazon Prime Video tulee saataville Elisa Viihde Premium -palveluun