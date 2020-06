Google julkisti tekoälyyn pohjautuvan Pinterestin haastajan: Google Keen

2,1/5,0

Keen on pullahtanut maailmaan osana Googlen ns.-projektia, jossa yrityksen insinöörit saavat kokeilla uusia ideoita ja josta toisinaan jokin syntyneistä ideoita tuodaan "oikeaksi" tuotteeksi. Juuri näin on käynyt Keenille.Keenissä luodaan siis kiinnostuksenaihe, jonka ympärille voidaan sitten lisäillä sisältöä, kuten kuvia ja linkkejä. Homman jujuna on se, että Keen osaa lisätä ja ehdottaa aihealueeseen lisää sisältöä Googlen omien hakualgoritmien sekä yhtiön tekoälyosaamisen kautta, jolloin sisältö elää tarvittaessa myös ilman käyttäjien panosta.Keenin avulla on siis helppoa luoda vaikkapa teknologiasta kiinnostuneille ryhmä, johon automaattisesti tulee uutta sisältöä tekoälyn ohjaamana. Mutta alkuperäinen on selkeästi Pinterestin kampittamisessa, joka on haalinut itselleenaseman monissa harrasteissa, kuten vaikkapa käsitöissä ja askartelussa.Onkin mielenkiintoista nähdä, mihin suuntaan Keeniä käyttäjät muokkaavat: tuleeko siitä harrastealusta vai aihealueittain räätälöity hakubotti, joka toimii hieman laajennetuntavoin.Keen on saatavilla sekä selainversiona että Android-sovelluksena . Käyttäjäpalaute sovellukselle ei ole ainakaan toistaiseksi kovin mairittelevaa, sillä arvostelujen keskiarvo Google Play -kaupassa on tätä kirjoittaessa