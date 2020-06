Amazon Prime Video tulee saataville Elisan Viihde Premium -palveluun

"Olemme erittäin iloisia voidessamme tarjota asiakkaillemme yhä monipuolisemman valikoiman laadukkaita ja mielenkiintoisia sisältöjä. Amazon Prime Video on yksi maailman suurimmista suoratoistopalveluista, ja on hienoa tuoda se osaksi Elisa Viihteen valikoimaa ja yhä useamman suomalaisen ulottuville", kertoo Elisa Viihteen palveluliiketoiminnasta vastaava Magnus Pettersson. Prime Video saapui Suomeen jo vuonna 2016 . Palvelun sisältöön kuuluu alkuperäissarjoja ja elokuvia. Amazonin suosittuja ja palkittuja alkuperäissarjoja ovat muun muassa The Grand Tour, Tom Clancy's Jack Ryan ja The Man in The High Castle.Elisa Viihde Premium on Elisan viihdepalvelu, jonka kautta voi katsella esimerkiksi yli 20 HD-kanavaa netin yli ilman TV-antennia tai -kaapelia. Lisäksi Viihde Premium tarjoaa 4K-tuen, jonka myötä myös Prime Videon sisältöä voi katsella 4K-laadulla."Elisa Viihde Premium on viime syksystä saakka käytössä ollut uudistunut palvelumme, joka on kehitetty yhdessä asiakkaidemme kanssa vastaamaan heidän tarpeitaan aiempaa paremmin. Se on entistä intuitiivisempi käyttää ja teknisesti kyvykkäämpi, mistä asiakkaamme ovat antaneet paljon kiitosta. Amazon Prime Video -palvelussa on runsaasti 4K-laatuisia sisältöjä, jotka pääsevät erityisesti oikeuksiinsa Elisa Viihde Premiumin ja 4K-television ruudulta katseltuna", Pettersson kertoo.Lisätietoa Elisa Viihde Premium -palvelusta saa tästä