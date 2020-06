Liikenne- ja viestintäministeriö jakoi tähdet kuntien internet-yhteyksille

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on julkaissut kartat, jotka paljastavat Suomen kuntien internet-yhteyksien laadun. Kartat on väritetty tähtien mukaan ja niistä paljastuvat sekä kiinteiden että mobiiliyhteyksien laatu kunnittain.

Kiinteät yhteydet olivat 20 kunnassa neljän tähden arvoisia ja mobiiliyhteydet puolestaan 17 kunnassa. Samoihin kuntiin huippuluokitukset eivät osuneet kertaakaan. Yhteyksien saatavuustiedot on kerätty vuoden 2019 lopulla.Pääosin kiinteiden verkkojen luokitus oli parempi pienissä kunnissa ja matkapuhelinverkot toimivat paremmin suurissa kaupungeissa. Traficomin mukaan valokuitu on saatavilla jo miljoonaan kotitalouteen, ja kasvu jatkuu valokuituyhtiöiden rakentaessa uusia verkkoja Kiinteissä yhteyksissä neljä tähteä annettiin mm. useille Itä-Suomen sekä Ahvenanmaan pienille kunnille ja suurimmista kaupungeista toiseksi parhaan 3,5 tähden arvion saivat Helsinki, Lahti, Oulu ja Tampere.Täydet tähdet vaativat, että lähes kaikilla kotitalouksilla on käytössään 100 megan kiinteä yhteys.Pääkaupunkiseudulla ja Varsinais-Suomessa puolestaan pärjättiin hyvin mobiiliyhteyksissä. Täysi tähtisaalis saavutettiin kattavalla 100 megan tiepeittollaa ja mittavalla 300 megan kotitalouspeitolla.Lisätietoja löytyy Traficomin tiedotteesta