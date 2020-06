Apple valmistautuu isojen uutisten esittelyyn – Avajaiset pidetään Apple Parkissa

Apple lupasi jo aiemmin järjestää tämän vuoden WWDC-kehittäjätapahtuman virtuaalisena ja hieman normaalia myöhemmin, vasta 22. kesäkuuta. Tapahtuma lupasi jo aiemmin järjestää tämän vuoden WWDC-kehittäjätapahtuman virtuaalisena ja hieman normaalia myöhemmin, vasta 22. kesäkuuta. Tapahtuma käynnistyy Apple Parkista lähetettävällä avajaisesityksellä, jossa on perinteisesti kerrottu kaikki isoimmat uutiset.

Koronaviruksen takia Apple Parkissa tuskin on yleisöä – tai ainakin sitä on hyvin vähän. Normaalisti avajaisesityksiä varten Apple on vuokrannut itselleen suuren hallin, jossa kaikki kutsuvieraat ovat voineet seurata esitystä. Totuttuun tyyliin Apple tulee välittämään avajaisista myös suoran verkkolähetyksen, jota voi seurata Applen verkkosivuilla, Apple TV -sovelluksella ja YouTuben kautta.



Viisi päivää kestävän virtuaalisen tapahtuman muut sisällöt koostuvat ennakkoon nauhoitetuista videoista. Näillä videoilla Applen ohjelmistokehittäjät kertovat tarkempia yksityiskohtia käyttöjärjestelmien uusista toiminnoista ja miten kehittäjien tulisi hyödyntää niitä omissa ohjelmissaan. Huhujen mukaan Apple kertoisi aikeistaan siirtyä Mac-tietokoneissa ARM-arkkitehtuuriin, joten ohjelmistokehittäjien kannalta luvassa voi olla hyvinkin isoja uutisia.