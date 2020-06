Päivän diili: The C64 Mini -konsolia myydään nyt vain 34,95 eurolla

Päivän diili

Commodore 64 Mini -konsolia myydään nyt 34,95 eurolla , kun viime aikoina laitetta on myyty noin 49 eurolla. Tämä on myös alin hinta, jolla konsolia on myyty.C64 Mini on pikkuruinen laite, joka kytketään HDMI-liitännällä televisioon. Mukana tulee yhteensä 64 kappaletta pelejä, joita pääsee nauttimaan television ruudulta. Pelaaminen tapahtuu USB-peliohjaimella, joka kuuluu pakkauksen sisältöön.Lisätietoa konsolista ja peleistä löydät tästä jutusta Lisäksi laitteesta on saatavilla täysikokoinen Commodore 64, joka saapui Suomeen viime vuoden lopulla Tarjous löytyy Gigantilta ja se on voimassa 14.6. asti. Saatavuus on hyvä.