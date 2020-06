Sony paljasti vihdoin PlayStation 5 -konsolin!

Sony on tänään järjestänyt mielenosoitusten takia siirretyn ja The Future of Gaming -nimeä kantaneen virtuaalitilaisuuden, jossa nähtiin tukku tulevia PS5-pelejä.





Käytännössä koko tilaisuus koostui tulevan konsolin pelitrailereista, joissa nähtiin mm. Gran Turismo 7, Hitman 3, Horizon: Forbidden West ja paljon muuta. Reilun tunnin traileriputken päätteeksi Sony päätti vihdoin myös julkaista konsolin.Jo aiemmin Sony on paljastanut tulevan DualSense-ohjaimen , mutta nyt myös itse konsoli on virallisesti paljastettu. Se mukailee ohjaimen futuristista mustavalkoista ulkonäköä. Kyseessä ei ole kovinkaan laatikkomainen konsoli, vaan siinä on selkeästi käytetty design-silmää.Aaltomaisen ulkomuodon lisäksi trailerista paljastuu, että PS5 tulee kahtena versiona, joista toinen on nk. Digital Edition ilman optista asemaa. Perusversiosta löytyy telakaton optinen asema.