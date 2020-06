SpaceX mullisti avaruuslennot – Huokeat hinnat mahdollistavat lisäinvestoinnit satelliitteihin

Vaikka rakettien kehitys ei sujunut aivan kuten elokuvissa, on SpaceX onnistunut siitä huolimatta ainakin yhdessä asiassa. Avaruuslennoista Vaikka rakettien kehitys ei sujunut aivan kuten elokuvissa, ononnistunut siitä huolimatta ainakin yhdessä asiassa. Avaruuslennoista on tullut merkittävästi edullisempia kuin aikaisemmin. Edulliset hinnat ovat lisänneet satelliitti-investointeja.

SpaceX rakentaa parhaillaan satelliittikonstellaatiota, jonka on määrä tarjota kaikkialla maailmaan Internet-yhteys. SpaceX rakentaa konstellaatiota 60 satelliitin ryppäissä, mutta matkaan mahtuu myös muiden toimijoiden satelliitteja. SpaceX myy rakettimatkoja 500 dollarin kilohinnalla. SkySkat-satelliitteja ylläpitävä Planet pitää hintaa niin edullisena, että se on päättänyt lisätä omien satelliittien määrää.



Hiljattain SpaceX vei Planetin SkySkat-kuvaussatelliitin Maata kiertävällä radalle. Uusien lisäsatelliittien ansiosta Planet pystyy välittämään kuvaa eri puolilta maailmaa paljon reaaliaikaisemmin. SkySat-konstellaatioon on suunniteltu 21 satelliittia ja tällä resurssilla Planet pystyy kuvaamaan eri paikkoja keskimäärin seitsemän kertaa vuorokaudessa. Parhaimmillaan kuvaustiheys voi olla 12 kertaa vuorokaudessa.







Planetin SkySat-satelliittien massa on noin 110 kilogrammaa eli yhden kuvausinstrumentin kuljettaminen avaruuteen maksaisi yllä mainitulla taksalla noin 55 000 dollaria.