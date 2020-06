AfterDawn täyttää tänään 21v

Kahdenkymmenenyhden vuoden aikana teknologiakenttä on mullistunut täydellisesti ja samoin on tapahtunut verkkomedioille. Mutta perusperiaate on säilynyt sivustollamme samana kaikki nämä vuodet: olemme halunneet seurata mielenkiintoista teknologiaa ja kertoa siitä lukijoillemme, eri muodoissaan.Tokihan 21 vuotta on myös niin tolkuttoman pitkä aika tällä alalla, että olemme tietääksemme viimeisiä kotimaisia viime vuosituhannella perustettuja verkkomedioita, jonka omistuspohja on edelleen täsmälleen sama kuin perustettaessa.Kuluneet vuodet ovat tarjonneet valtaisaa vuoristorataa, niin hyvässä kuin huonossakin. Olemme kokeneet huikean hyviä aikoja, jolloin "kaikki" meni nappiin - ja nähneet sitten myös ne kuolemanlaaksot, jossa liiketoiminta on sulanut alta pois ja on pitänyt opetella elämään uusissa realiteeteissa. Kaikesta on selvitty, kaikesta on toivottavasti jotain myös opittu - ja ennen kaikkea, olemme edelleen olemassa, julkaisten uutisia, arvosteluja ja oppaita, aivan kuten 21 vuotta sittenkin.Pidemmät tarinat sivustomme historiasta tuli avattua jo vuosi sitten, kun täytimme pyöreitä vuosia , joten sieltä kannattaa historian knoppeja kaivella, jos aihe kiinnostaa.Nyt, merkkipäivän kunniaksi, haluan jälleen kerran kiittää kaikkia matkalla mukana olleita ihmisiä ja tahoja. Kiitokset kaikille työntekijöillemme, niin entisille kuin nykyisillekin. Kiitos myös kaikille yhteistyökumppaneillemme näiden vuosien aikana. Mutta suurin kiitos kuitenkin kuuluu teille kaikille: vapaaehtoiset moderaattorimme, forumeiden käyttäjämme ja aivan tavalliset uutisia sivuilta lukevat käyttäjämme. Ilman teitä, tämä kolmannelle vuosikymmenelle edennyt projekti ei olisi koskaan ollut mahdollinen.Kiitos!