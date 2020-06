PlayStation 5 -tilaisuus pidetään jo torstaina – Lykättiin viikolla mielenosoitusten takia

Sonyn oli määrä esitellä PlayStation 5:llä pelaamista ja konsolille kehitettyjä pelejä jo kuukauden alkupäivinä, mutta lehdistötilaisuus peruttiin Yhdysvalloissa ilmaantuneiden levottomuuksien takia. Yhdysvalloissa osoitettiin laajasti mieltä George Floydin kuoleman takia. oli määrä esitellä:llä pelaamista ja konsolille kehitettyjä pelejä jo kuukauden alkupäivinä, mutta lehdistötilaisuus peruttiin Yhdysvalloissa ilmaantuneiden levottomuuksien takia. Yhdysvalloissa osoitettiin laajasti mieltä George Floydin kuoleman takia.

Lehdistötilaisuuden pitäminen ei olisi ollut aiemmin Sonyn mielestä sopivaa, koska tunnelma ei ollut otollinen hyväntuuliselle kaupalliselle julkaisulle. Nyt tilanne on ehkä sen verran laantunut, että Sony uskaltaa pitää tilaisuutensa 11. kesäkuuta. Alun perin tilaisuus oli tarkoitus pitää viikko aikaisemmin, 4. kesäkuuta.



Sony toivoo PS5-julkistusta seuraavien käyttävän tilaisuuden katsomiseen kuulokkeita, koska luvassa on ääniteknologian esittelyä ja läppärin kaiutin ei yhtiön mukaan tee oikeutta näille demoille.



Sony on jo esitellyt PlayStation 5:n DualSense-ohjaimen sekä konsolin spesifikaatioita, mutta itse konsolin ulkoasu on pysynyt vielä salassa. Kenties se paljastetan torstain tilaisuudessa.