Epic Games tarjoaa ilmaiseksi Overcooked -pelin - hyvää viihdettä kaveriporukalle

tarjoaa joka viikko jonkin pelin ilmaiseksi PC:lle. Tällä kertaa on tarjolla tekemistä kaveriporukalle, sillä Epic Games Storesta saa-kokkauspelin ilmaiseksi, jota normaalisti myydään 14 eurolla.

Overcooked on saatavilla maksutta Epic Games Storesta torstaihin 11.6.2020 klo 18.00 asti. Pelin saa pitää itsellään myös tarjouksen loputtua. Pelin tarvitsee vain hakea omalle tililleen, eikä sitä tarvitse edes ladata välittömästi koneelle. Overcooked -pelin voi ladata itselleen tämän linkin kautta Pelissä ohjataan kokkeja ja tehdään ruokaa kaoottiseen tyyliin erilaisissa ympäristöissä. Peli on suunniteltu moninpeliksi, mutta sitä voi pelata yksinkin (1 - 4 pelaajaa). Parempaa viihdettä toki on luvassa kavereiden kanssa.