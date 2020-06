Microsoft hylkää lopullisesti vanhan selaimensa – Uusi Edge ilmestyi Windows Updateen

Microsoft on edennyt Edge-verkkoselaimensa uudistamisprosessissa siihen vaiheeseen, että on aika saada se Pertti Peruskäyttäjän ulottuville. Ohjelmistojätti ilmoitti muutama vuosi sitten, että se aikoo lopettaa vuonna 2015 julkaistun Edge-selaimen selainmoottorin kehityksen ja siirtyä käyttämään Chromium-moottoria. on edennyt Edge-verkkoselaimensa uudistamisprosessissa siihen vaiheeseen, että on aika saada se Pertti Peruskäyttäjän ulottuville. Ohjelmistojätti ilmoitti muutama vuosi sitten, että se aikoo lopettaa vuonna 2015 julkaistun Edge-selaimen selainmoottorin kehityksen ja siirtyä käyttämään Chromium-moottoria.

Tämän vuoden alussa Chromium-pohjainen Edge ilmestyi Microsoftin verkkosivuille ladattavaksi, mutta Windows Updaten kautta annettiin edelleen automaattisesti vanhempaa selainta. Nyt alkaneen kesän myötä tämä uudistunut Edge on löytänyt tiensä Windows Update -palveluun ja näin tavallisetkin ihmiset päätyvät asentamaan sen joko tarkoituksella tai vahingossa koneisiinsa.



Suurin muutos Microsoftin omsta EdgeHTML-moottorista Chromiumiin siirtymisessä on se, että Microsoft Edge käyttäytyy selaimena samalla tavalla kuin vaikkapa Googlen Chrome. Tämä helpottaa web-kehittäjien arkea, mutta tavallisetkin käyttäjät saavat hyötyä laajemman selainlaajennostuen ansiosta. Myös selaimesta toiseen siirtyminen on helpompaa, kun tärkeimmät tiedot voidaan siirtää automatisoidusti Edgen ja Chromen välillä.