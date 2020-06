Zoomiin tulossa salaus – Ilmiskäyttäjille ei ole kuitenkaan luvassa suojaa

Koronapandemian voimalla maailman tietoisuuteen noussut videopuhelupalvelu Zoom end-to-end-salauksen. Valitettavasti parannettu salaus tulee vain maksaville käyttäjille. Koronapandemian voimalla maailman tietoisuuteen noussut videopuhelupalvelu on ilmoittanut lisäävänsä puheluihin-salauksen. Valitettavasti parannettu salaus tulee vain maksaville käyttäjille.

Zoomin toimitusjohtaja Eric Yuan on vahvistanut, että kyse on yhtiön strategisesta valinnasta, jonka keskiössä on ollut halu pitää rikollinen käyttö palvelun ulkopuolella. Yhtiö aikoo siis tehdä virkavallan kanssa yhteistyötä, mikäli ilmaiskäyttäjien keskuudessa ilmenee ongelmia. Koska ilmiskäyttäjien viestintää ei ole läpeensä salattu, on puheluiden aikana käytyjä keskusteluita mahdollista urkkia ulkopuolelta.



Zoomin tietoturvajohtaja Alex Stamosin mukaan yhtiö yrittää löytää sopivaa tasapainoa käyttäjien yksityisyyden ja toisaalta rikollisen toiminnan estämisen suhteen. Stamosin mukaan Zoom ei kuitenkaan missään vaiheessa tule seuraamaan palvelun kautta käytäviä keskusteluita. Yhtiö voi sen sijaan tehdä yhteistyötä viranomaisten kanssa.