Vuoto: Googlen seuraava mediatoistin käyttää Android TV -ohjelmistoa ja kaukosäädintä

XDA Developers -sivustoa on jakanut "Sabrina" -koodinimellä kulkevasta laitteesta kuvia sekä muita tietoja. Kyseessä on edelleen Chromecastin tapainen lisälaite, joka kiinnitetään televisioon. Tämä uusi lisälaite kuitenkin pohjautuu Android TV -ohjelmistoon, joten laite itsessään osaisi näyttää videosisältöä suosituimmista lähteistä. Lisäksi Googlen uuden medialaitteen mukaan on tulossa oma kaukosäädin.Chromecastilla puolestaan toistetaan mediaa puhelimen tai tietokoneen ruudulta televisioon. Aikaisempien huhujen mukaan tuleva laite sisältäisi kuitenkin myös Google Cast -ominaisuudet, eli sitä pystyisi käyttämään myös Chromecastin tapaan.Uusi laite on muotoilultaan pitkulainen, kun Chromecast on enemmän pyöreä. Laite on tulossa saataville mustana, valkoisena sekä vaaleanpunaisena.Vuodettujen kuvien perusteella kaukosäätimeen on luvassa perinteisten median hallintaan tarkoitettujen painikkeiden lisäksi ainakin Google Assistant -painike. Kaukosäädin saattaa sisältää myös oman painikkeen esimerkiksi Netflixille.Lisäksi vuodetut kuvat paljastavat Android TV:n ulkonäköä. Keskellä esimerkiksi pyörii automaattinen rulla ehdotetuista Netflixin tai HBO:n elokuvista. Android TV -laite osaa myös näyttää ilmoituksia Google Nest -laitteista, kuten Nest video-ovikelloista.Hinnan kerrotaan olevan alle 80 dollaria, joka hyvin lähellä Chromecast Ultran hintaa. Laitteen tarkkaa julkaisun ajankohtaa ei vielä tiedetä, mutta se saattaa tapahtua kesän aikana.