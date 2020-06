Suoratoistot yhdistävä palvelu paljasti tämän hetken kymmenen suosituinta sarjaa

Suoratoistopalvelut yhden sovelluksen ja verkkosivun taaksen paketoiva Reelgood on listannut tämän hetken suosituimmat sarjat ja paljastanut ne BGR:lle . Suosituimpien joukossa on sarjoja niin Hulusta, Amazon Primestä, Netflixistä kuin muistakin yhdysvaltalaispalveluista.Useimmat niistä saa helposti katsottavaksi myös Suomessa, joten ei hätää.Kärkisijan on ottanut animaatiosarja Rick & Morty, joka sai hiljattain uuden kauden. Kärkiviisikosta löytyy myös Amazon Prime uusi sarja Upload sekä Netflixin kirjaan perustuva sci-fi-sarja Into the Night ja Ricky Gervaisin synkkä komedia After Life.Netflixin sarjoja löytyy kaksi muutakin kärkikymmeniköstä: teinien romcom Never Have I Ever ja mm. Christina Applegaten tähdittämä Dead to Me. Listan häntäpäästä löytyy myös Mark Ruffalon tähdittämä HBO-sarja I know This Much Is True sekä suosittun elokuvan jäljissä hiihtävä TNT-sarja Snowpiercer.Reelgoodin listan perusteella Netflix pitää edelleen suosikkipaikkaa ainakin tämän yhteisön keskuudessa. Jokseenkin yllättäen listalle ei päässyt yhtään Disney+:n tai Apple TV+:n sarjaa.