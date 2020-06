Facebookin uusi työkalu auttaa siistimään some-historiaa

Meille boomereille ja muille vanhoille sosiaalinen media on tullut tutuksi aikuisiällä, jolloin otsalohko on jo kehittynyt pääosin tarpeeksi tekemään jokseenkin fiksuja ratkaisuja. Silti jopa vanhemmille on varmasti tapahtunut ajoittain hölmöilyjä, nuoremille varmasti useastikin.