HP esitteli 749 euron Reverb G2 -virtuaalitodellisuuslaitteen - molemmille silmille 2K-tarkkuus 90 Hz virkistystaajuudella

"HP Reverb G2 tuo korkearesoluutioisen VR-elämyksen massoille. Laite sopii pelaajille, suunnittelijoille, yhteistyövälineeksi yrityksille ja koulutus- ja opetuskäyttöön. Yhteistyön voima tulee loistavasti esiin laitteessa, jonka kehitimme tinkimättömästi yhdessä Valven ja Microsoftin kanssa, ja joka toimii saumattomasti Windows Mixed Reality- ja SteamVR-ympäristöissä," kertoo Spike Huang, vice president and global lead of VR, HP Inc.Valven suunnittelemat kypärän ruudut tarjoavat molemmille silmille 2.89-tuumaisen 2K-resoluution näytön (2160 x 2160), jotka toimivat 90 hertsin virkistystaajuudella. Kypärässä on neljä kameraa, jolla liikkeitä seurataan ilman ulkoisia sensoreita. Lisäksi kypärässä on 10 mm:n etäisyydelle korvista sijoitetut Valven kehittämät kaiuttimet, jotka tarjoavat 3D-tilaäänen. Kypärän paino on 0,55 kg.Kypärän mukavuuteen on myös panostettu, sillä kypärässä on muhkeammat pehmusteet, jotka jakavat kypärän painon kasvoille tasaisemmin. Lisäksi kasvotiiviste on vaihdettavissa ja puhdistettavissa. Kasvomaskin saa kätevästi itse käännettyä 90 astetta, jos haluaa vaihdella virtuaali- ja todellisen maailman välillä.Myös ohjaimet ovat saaneet uudistusta paremmin sijoitettujen painikkeiden myötä, joiden yhteensopivuus pelien ja sovellusten kanssa on toimivampi. Ohjaimet yhdistyvät Bluetoothin avulla.HP Reverb VR Headset G2 toimii 'plug and play' -tyyppisesti Windows Mixed Reality- ja SteamVR-ympäristöissä.HP Reverb VR Headset G2 on saatavilla syksyllä ja sen hinta alkaa 749 eurosta. Pakkaukseen kuuluu 6 metrin kaapeli tietokoneeseen yhdistämistä varten, kaksi ohjainta ja tarvittavat adapterit.Lisätietoa laitteesta saa tästä