Päivitys tuo vihdoin Windowsille mahdollisuuden uudelleenasennukseen pilvestä

Nyt Microsoft on julkaissut päivityksen, joka tuo Windows 10:lle odotetun ominaisuuden. Windows 10:n toukokuun päivitys, joka on juuri julkaistu, tuo mukanaan uudelleen asentamisen suoraan pilvestä.Microsoft on kiusoitellut idealla jo jonkin aikaa, mutta nyt ominaisuus tuodaan virallisesti Windowsiin ja kaikkien käytettäväksi.Luonnollisesti pilvestä resetointi vaatii internet-yhteyden, ja suotavaa on, ettei se ole aivan hitaimmasta päästä, koska dataa ladataan gigatavukaupalla.Pilviresetoinnin lisäksi päivitys tuo mukanaan toki myös paljon muita uudistuksia. Niistä erityisesti kehittäjille on suunnattu uusi WSL 2 -järjestelmä , mutta muitakin ilahduttanee mm. parempi Windows Hello -kirjautuminen, DirectX 12 Ultimate -pelituki sekä Microsoft Edge -parannukset.Lisäksi Cortana on oppinut käsittelemään kysymyksiä myös tekstimuodossa, WiFi-tuki on kasvanut ja tietoturvaa on jälleen parannettu.Windows 10 v2004 on jo lähtenyt virallisesti jakeluun, mutta sen saapumisessa laitteeseesi saattaa kestää päiviä tai pari viikkoakin.