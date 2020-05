Voit saada pian Netflixiltä sähköpostia – Tilauksesi perutaan jos et vastaa viestiin

Mikäli et ole käyttänyt pitkään aikaan Netflix-tilaustasi vaikka tilauksesta veloitetaankin joka kuukausi luottokortiltasi, saattaa sinulle kilahtaa sähköpostia suoratoistopalvelulta. Sähköpostissa sinulta kysytään, Mikäli et ole käyttänyt pitkään aikaan-tilaustasi vaikka tilauksesta veloitetaankin joka kuukausi luottokortiltasi, saattaa sinulle kilahtaa sähköpostia suoratoistopalvelulta. Sähköpostissa sinulta kysytään, haluatko edelleen jatkaa tilausta

Mikäli haluat tilauksen jatkuvan, tulee sinun reagoida viestiin ilmoittamalla jatko- ja maksuhalukkuudesta Netflixille. Muussa tapauksessa voit joko itse peruuttaa tilauksen tai vaihtoehtoisesti olla reagoimatta viestiin, jolloin Netflix peruuttaa tilauksen automaattisesti sinun puolesta.



Netflixin mukaan ihmisillä on taipumus tilata asioita kuukausimaksulla, mutta alkuinnostuksen jälkeen käyttö saattaa jäädä vähäiselle tai olemattomaksi. Yhtiön mukaan he haluavat kaikista vähiten sitä, että ihmiset maksavat heille olemattomasta käytöstä. Siksi heistä on reilua, että asiakkailta kysytään heidän halusta jatkaa asiakkaana. Voi tietysti olla, että jokin kuluttajansuojapykälä velvoittaa myös toimimaan näin.







Sähköpostia lähetetään kaikille tilaajille, jotka eivät ole käyttäneet palvelua ainakaan vuoteen. Kyselyiden lähettäminen alkoi viime viikolla. Netflixin arvion mukaan epäaktiivisia tilaajia on alle prosentti yhtiön kokonaistilaajamäärästä, joten heidän katoaminen tilastoista ei tee suurta lovea yhtiön tulokseen.



Mikäli tilauksen peruuttaa, mutta päättä tilata palvelun uudelleen vielä 10 kuukauden sisällä, Netflix lupaa vanhan profiilin olevan edelleen käytettävissä.