Valokuitunen Oy ostaa valokuituverkon Valkeakosken Energialta - tavoitteena laajentaa olemassa olevia verkkoja uuden rakentamisen rinnalla

"Pyrimme kasvattamaan merkittävästi meille siirtyvän verkon käyttäjämäärää, ja lisäksi alamme kartoittaa kysyntää verkon laajentamiseksi Valkeakoskella. Koska valokuituverkkojen rakentaminen ja ylläpito ovat ydinliiketoimintaamme, voivat uudet asiakkaamme olla varmoja, että heidän verkkonsa toimii luotettavasti myös tulevaisuudessa", Valokuitunen Oy:n vt. toimitusjohtaja Sanna Mutka sanoo.







Valkeakosken Energia on rakentanut nyt myytävän verkon sähköverkon rakennustöiden yhteydessä vuodesta 2014 alkaen. Uusimmat verkkoalueet on otettu käyttöön keväällä 2020. Verkko on rakennettu markkinaehtoisesti, eli sitä käyttävät kotitaloudet ovat maksaneet omasta verkkoliittymästään.



"Näemme, että mahdollisuudet kasvattaa valokuituverkkoa osana sähköverkon uudistamista ovat rajalliset, ja siksi olemme päättäneet keskittyä ydinliiketoimintojemme kasvattamiseen ja kehittämiseen. Valokuitunen valikoitui verkon ostajaksi, koska sillä on isona toimijana kyky ja halu laajentaa verkkoaan myös sellaisille alueille, joihin itse emme verkkoa rakentaisi. Uskomme, että Valokuitunen on hyvä ja luotettava kumppani niin nykyisille kuin tuleville valkeakoskilaisille valokuituasiakkaille", Valkeakosken Energian toimitusjohtaja Lauri Laine sanoo.



Valokuitunen Oy:n investoinnit kohdistuvat lähinnä täysin uusien valokuituverkkojen rakentamiseen, mutta kiinnostusta löytyy myös verkkoja kohtaan, joita on mahdollisuus laajentaa.



"Parantamalla valokuidun saatavuutta haluamme mahdollistaa sujuvan arjen taajamissa ja kiriä Suomen takamatkaa valokuituyhteyksissä. Valtaosa investoinneistamme kohdistuu täysin uusien verkkojen rakentamiseen, mutta olemme kiinnostuneet myös olemassa olevista verkoista, joita on mahdollisuus laajentaa", Sanna Mutka kertoo.

