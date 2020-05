Microsoft julkisti legendaarisen, muinaisen ohjelmointikielensä avoimena lähdekoodina

in asenne avointa lähdekoodia kohtaan on kokenut viime vuosina täyskäännöksen ja yhtiöstä on tullut monella tavalla avoimen lähdekoodin ystävä. Yhtiön isoin harppaus tuohon maailmaan oli tietysti parin vuoden takainen päätös ostaa GitHub , joka on maailman suosituin avoimen lähdekoodin jakelukanava.

Mutta yhtiö on myös kunnostautunut muilla tavoin avoimen lähdekoodin suhteen. Yhtiö on julkaissut jo aiemmin mm.-käyttöjärjestelmänsä >lähdekoodin ja nyt yhtiö jatkaa samalla tiellä. Microsoft on julkaissut vuodelta 1983 peräisin olevan-ohjelmointikielen avoimena lähdekoodina. GitHubissa , tietysti.Microsoftin GW-BASIC on käytännössä 8088 -prosessorien assembly-kielellä ohjelmoitu reaaliaikainen BASIC-tulkki, joka on portattu alkuperäisestäistä 8088-ympäristölle. Lähdekoodi on julkaistu käytännössä historiallisen merkityksensä takia ja luonnollisestikaan Microsoftin haaraan ei oteta vastaan muutosehdotuksia tai korjauksia - mutta kuka tahansa voi toki napata sen talteen ja viritellä siihen haluamiaan muutoksia. jos 8088-assembly vain taipuu sujuvasti.Microsoft kasvoi aikanaan softa-alan jättiläiseksi nimenomaan BASIC-tulkkinsa ansiosta ja käyttöjärjestelmäpuoli tuli mukaan kunnolla vasta 1980-luvun alkuaikoina. Microsoft BASICin juuret ovat puolestaan jo 1970-luvulla, jolloin Bill Gates ja Paul Allen yrityksen perustivat.GW-BASIC on julkaistu nyt >MIT (OSI) -lisenssin alaisena. Käytännössä lisenssi sallii koodin vapaan muokkauksen ja uudelleenkäytettävyyden, kunhan alkuperäinen lisenssin teksti säilyy mukana lähdekoodissa. Samaa lisenssiä käyttää mm.. Lisenssi onhyväksymä.