Päivän diili: 27" Asus MG278Q -pelinäyttö QHD -resoluutiolla ja 144 Hz virkistystaajuudella 249 euroa (säästä 210 euroa)

Asus MG278Q -pelinäyttöä myydään nyt 249 eurolla , kun viime aikoina tätä näyttöä on myyty 459 eurolla eli säästöä tulee nyt mukavat 210 euroa. 249 euroa on myös alin hinta, jolla tätä kyseistä näyttöä on myyty.Kooltaan tämä TN-paneelilla varustettu pelinäyttö on 27 tuumaa ja siinä käytetään QHD 1440p -resoluutiota sekä pelaamisen kannalta sulavaa 144 Hz virkistystaajuutta. Lisäksi näytöstä löytyy myös AMD FreeSync -teknologia. Liitäntöjen osalta on tarjolla 2x HDMI, DVI, DisplayPort sekä USB 3.0. Jalustasta löytyy monipuoliset säädöt ja lisäksi näytön voi kiinnittää muuhun telineeseen Vesa 100 x 100 -kiinnityksellä.Tässä vielä muutama muu nosto Gigantin Happy Hours -tarjouksista: