Paramount+ -suoratoistopalvelu saapui Ruutu+ -palveluun - ilmainen kaikille Ruutu+ -tilaajille 16.6. saakka

Palvelun valikoimaan kuuluvat muun muassa Paramount Picturesin uutuuselokuvat, kuten Gemini Man, Rocketman ja Crawl, draamasarjoja, South Parkin kaikki kaudet, dokumentteja ja lapsille on tarjolla muun muassa Ryhmä Hau ja Paavo Pesusieni."Paramount+:n tarjonta laajenee koko ajan, ja palvelu on muiden Pohjoismaiden tapaan otettu erinomaisesti vastaan Suomessa. Palvelun tilaajat pääsevät nauttimaan huippuviihteestä Hollywood-uutuuksista ajattomiin klassikoihin. Tarjolla on myös paljon sisältöä MTV:ltä, Comedy Centralilta, ​​BET:ltä, Nickelodeonilta ja Channel 5 UK:lta. Ruutu-yhteistyön ansiosta sisällöistä nauttimiseen ei tarvita montaa erillistä applikaatiota", kertoo ViacomCBS Network Internationalin Pohjoismaiden johtaja Jesper Dahl."Olemme innoissamme siitä, että yhteistyömme ViacomCBS:n kanssa laajenee entisestään. Asiakkaamme ovat jo saaneet nauttia MTV:n reality- ja lifestyle-ohjelmista maksutta, ja sisällöt ovat menestyneet Ruudussa erinomaisesti. Nyt voimme tarjota entistä enemmän huippubrändejä ja laadukasta sisältöä Paramount+-lisäpaketin myötä", kertoo Nelonen Median liiketoiminnan kehityksen ja kumppanuuksien johtaja Lassi Tasajärvi. Paramount+ on Ruudun lisäpaketti ja vaatii myös Ruutu+-palvelun tilaamisen. Lisäpalvelun hinta on 6 euroa kuukaudessa. Paramount+ on Ruudun lisäksi tarjolla myös Telia TV:n kautta.