Halvat sähköautot ovat pian totta? Tesla aikoo pian kertoa isoja uutisia

Akustolla on iso painoarvo sähköautojen valmistuskustannuksissa, joten niissä tapahtuva kehitys ja kustannustehokkuus tulevat näkymään nopeasti myös kuluttajahinnoissa. Tesla uskoo olevansa lähellä läpimurtoa ja yhtiö on luvannut pitää lähiaikoina lehdistötilaisuuden, jossa se kertoo "mielet räjäyttävästä kehityksestä" sähköautojen akuissa. Kyseessä on niin sanottu miljoonan mailin akkuteknologiasta, jota Tesla on kehittänyt yhteistyössä kiinalaisen Contemporary Amperex Technologyn kanssa. Uusi akkuteknologia yksinkertaistaa akuston rakennetta ja samalla helpottaa niiden kokoonpanoa sekä vähentää komponenttien tarvetta. Lopputuloksena on edullisempi, enemmän energiaa säilövä ja kevyempi akku. Kustannussäästöjä on saatu aikaan myös koboltin tarpeen pienenemisen kautta – koboltti on akkujen yksi kalleimmista raaka-aineista.CATL lähestyy tai on jo alittanut kehittämissään akkuteknologioissa kilowattitunnin 100 dollarin hintatason. Yleisesti ajatellaan, että kun akuston kustannustaso putoaa alle 100 dollarin peri kilowattitunti, on sähköautoja mahdollista valmistaa samalla kulurakenteella tai edullisemmin kuin polttomoottoriautoja. Akkujen kustannuksiin helpotusta tuo myös vanhoihin akkuihin liittyvä kierrätys, joka madaltaa tulevaisuudessa uusien akkujen tuotantokustannuksia.Teslan tavoitteena on madaltaa sähköautojen tuotantokustannuksia uusilla jättitehtailla , jotka olisivat nykyisiin gigafactory-tehtaisiin nähden jopa 30 kertaa suurempia.