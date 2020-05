Applelta muutoksia Apple TV+:aan, katsojissa pahasti jäljessä kilpailijoita

Apple kertoo tilaajaluvuista kovin harkitusti, joten päivittyvää tietoa Apple TV+:n katsojaluvuista on vaikea saada, mutta Bloombergin lähteiden mukaan tilanne ei ole kovinkaan hyvä.Kolmen kuukauden päästä julkaisusta Apple TV+ oli onnistunut keräämään 10 miljoonaa tilaajaa. Tämä ei ensialkuun kuulosta huonolta saavutukselta, sillä eihän yhtiöllä ollut mitään toivoa kiriä Netflixin kaltaisten mammuttien etumatkaa heti kiinni. Netflix lisäsi 16 miljoonaa tilaajaa ensimmäisellä vuosineljänneksellä, joten etumatka Appleen kasvoi.Kun verrokiksi otetaan niin ikään loppuvuodesta julkaistu Disney+, niin tarina alkaa valottua paremmin. Helmikuussa Disney+:lla oli jo noin 30 miljoonaa käyttäjää , vaikka se oli lanseerattu erittäin rajatusti vain muutamassa maassa. Tämän jälkeenkin vauhti on ollut kiivasta ja arvioiden mukaan sillä on jo yli 50 miljoonaa tilaajaa.Applen tilanteesta Bloombergin mukaan tekee vielä hankalamman se, että 10 miljoonan tilaajan luku piti paljolti sisällään ilmaistilauksia saaneita, ja aktiivisia katsojia oli vain puolet kokonaistilaajamäärästä.Valitettavasti ajankohtaisempia lukuja Bloombergin lähteet eivät anna, ja Applen mukaan karanteeni on parantanut Apple TV+:n tilannetta.Bloomberg kertoo kuitenkin, että Apple aikoo uudistaa palveluaan sisällön suhteen. Yhtiö aikoo tuoda alkuperäissisällön lisäksi palveluun myös vanhempaa sisältöä, jolla täytetään katalogia. Arvioiden mukaan Apple TV+:n yksi ongelmista on sen verrattain pieni tarjonta, joka koostuu ainoastaan Applen omista sarjoista ja elokuvista.Joitain ohjelmia on jo ostettu, mutta tässä vaiheessa ei ole tietoa milloin ne lisätään palveluun.