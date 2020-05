YouTube: 720p ei ole enää teräväpiirtoa

921 600 pikseliä

8 294 400 pikseliä

720p, joka perinteisesti määritellään 1280x720 -resoluution mukaan, on tähän saakka ollut tyypillisesti kaikissa määritelmissä se "alin mahdollinen" teräväpiirron raja: tarkkuus, jota monet HD-televisiokanavat käyttävät lähetyksissä edelleenkin. Nyt YouTube ei kuitenkaan enää näytä videon laatuvalinnassa pienen pientä HD-lätkää 720p-tarkkuudelle, vaan varaa sen ainoastaan tätä tarkemmille videoille.YouTube ei ole itse kommentoinut muutosta, mutta trendi on sinänsä selkeä: 1080p oli vielä kymmenen vuotta sitten teräväpiirron huipputaso, mutta nyttemmin 4K-tarkkuus on yleistynyt hurjaa vauhtia ja 8K-tarkkuuden videoitakin kokeillaan jo, joten määritelmät elävät väkisinkin.Vertailun vuoksi, perinteinen 720p -tarkkuuden video sisältää, eli vajaan megapikselin, yhtä ruutua kohden. Vastaavastieli tyypillisimmin 4K:n määritelmänä käytetty tarkkuus sisältääyhtä ruutua kohden, eli lähes kymmenen kertaa enemmän kuvainformaatiota.