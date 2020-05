Google päivitti älynäyttöjä uusilla ominaisuuksilla

Päivityksen myötä älynäyttöjen ominaisuuksiin lisätään uusia toimintoja erityisesti älykodin ohjaamiseen.Älynäytön perusnäkymään on lisätty älyvalojen tila, jossa tuetaan mm. Philips Hue ja Lifx älyvaloja. Tilaikonit valaistuvat ku valot ovat päällä. Hue Scenes -tilat on lisätty myös älynäyttöjen kontrolleihin.Google on lisännyt älynäytöille NVIDIA Shield -tuen, joka tarkoittaa, että sitä pystyy ohjaamaan huomattavasti aiempaa monipuolisemmin. Aiemmin medialaite on näkynyt vain Cast-laitteena, mutta nyt sen pystyy laittamaan päälle suoraan älynäytöstä ja ohjaamaan mm. toistoa ja äänenvoimakkuutta.Muihin älykodin ominaisuuksiin on tuotu älylukkojen, ilmanpuhdistajien, älyverhojen sekä robotti-imurien ohjaaminen.Kuvia uusista toiminnoista löytyy Android Policen julkaisusta