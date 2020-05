Tältä näyttävät seuraavan sukupolven huippupelit – Unreal Engine 5 julkaistu!

toimitusjohtaja Tim Sweeney lupaa pelikehityksen ottavan tänä ja ensi vuonna kvanttihypyn eteenpäin uusien konsoleiden ansiosta. Tehokkaamman raudan avulla myös Epic Games on voinut kehittää omaa Unreal Engine -pelimoottoriaan monimutkaisemmaksi. Uudella UE5-pelimoottorin demovideolla esitellään millaisiin grafiikoihin päästään tällä hetkellä UE5-pelimoottorilla ja PlayStation 5:n kehitysversiolla.

Peliyhtiön mukaan sen julkaisemalla demovideolla esitellään sellaista graafista jälkeä, johon pelikehittäjillä on mahdollisuus päästä kun he ottavat kaiken irti UE5:stä ja uuden sukupolven pelikonsoleiden raudasta. Epic Gamesin teknologiajohtaja Kim Librerin mukaan videolla nähtäviin grafiikoihin päästään todellisissa pelitilanteissa eikä vain hyperoptimoiduissa demovideoissa. Eurogamerin haastattelussa selvisi, että demovideo toistuu pääosin 1440p:n tarkkuudella ja ilmeisesti myös melko alhaisella kuvataajuudella. UE5-pelimoottori julkistaan vuonna 2021 ja se on yhteensopiva nykyisten ja tulevien pelikonsoleiden kanssa, PC- ja Mac-ympäristön kanssa sekä iOS- ja Android-laitteiden kanssa.