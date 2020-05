Kännissä tehdyt ostokset ovat hurjan yleisiä - yllättäen miehet ostavat humalassa vaatteita naisia useammin

Itse asiassa ne ovat valtava bisnes: tutkimuksen mukaan pelkästään Yhdysvalloissa käytetään vuosittain 45 miljardia dollariaostoksiin, jotka on tehty humalassa. Vertailun vuoksi, Suomen valtion talousarvioesitys vuodelle 2020 oli noin 57,7 miljardia euroa. Iso osa tuosta rahasta katoaa loogisimpiin kohteisiin: ostetaan lisää alkoholia - sekä ruokaa.Mutta yli kolmannes kyselyyn vastanneista kertoi ostaneensa humalassa vaatteita tai kenkiä. Lisäksi yllättävänä poimintana tutkimuksesta voitaneen nostaa esiin se, että lähes kaksi sadasta kuluttajasta osti humalassa ollessaan myös taidetta, Toki, täytynee muistuttaa että tutkimuksen mukaan keskiverto taiteeseen humalassa kulutettu summa oli vuositasolla alle 100 euroa, eli mistään hirvittävän kalliista taiteesta ei ole kyse.Mielenkiintoinen seikka tutkimuksessa oli myös se, että miehet ostivat naisia selkeästi useammin vaatteita humalassa ollessaan - naisista vain joka viides kertoi tehneensä niin, kun miehillä luku oli hulppeat 45%.Humalassa tehdyt ostokset jakautuvat toki kivijalkakauppojen ja verkko-ostosten kesken, mutta niiden jakaumasta tutkimus ei kerro mitään. Oletettavaa on kuitenkin, että koronapandemian aikaan verkko on tässäkin kuluvan vuoden voittaja.