Arvostelu: Husqvarna Automower 430X robottiruohonleikkuri - valtavan pihan työmyyrä

Sisällysluettelo

Husqvarna Automower 430X - tällainen laite se on

Tekniset tiedot

Paino Mitat Leikkuuleveys Melutaso Suositeltu pihan maksimikoko Leikkausnopeus Akkukesto Muuta Hinta

Asennus

Rajalanka ja hakukaapeli

Käyttöönotto

Älypuhelinsovellus

Käyttö

Maasto, kuopat ja esteet

Istutukset ja kukkapenkit

Melu

Pieni erikoisuus: ajovalot

Varastetaanko robottiruohonleikkuri?

Leikkausjälki

Tarvitsenko enää tavallista ruohonleikkuria?

Kannattaako Husqvarna Automower 430X ostaa?

Takuu

Husqvarna Automower 430X vs Husqvarna Automower 430X

Nettiyhteys : Ainoastaan 430X:ssä on nettiyhteys. 430:een yhteys otetaan Bluetooth-signaalin kautta, eli käytännössä 430:sta voidaan ohjata vain omistajan itse ollessa kotona

: Ainoastaan 430X:ssä on nettiyhteys. 430:een yhteys otetaan Bluetooth-signaalin kautta, eli käytännössä 430:sta voidaan ohjata vain omistajan itse ollessa kotona GPS : 430:ssa ei ole GPS:ää, eli se ei osaa piirtää leikkausalueesta karttoja, eikä sitä voida myöskään jäljittää, jos se varastetaan

: 430:ssa ei ole GPS:ää, eli se ei osaa piirtää leikkausalueesta karttoja, eikä sitä voida myöskään jäljittää, jos se varastetaan Ajovalot: Tämä hieman turha ominaisuus puuttuu sekin 430:sta

Yhteenveto

Plussat

Hiljainen

Erittäin nopea

Pitkä leikkausaika, lyhyt latausaika

Selkeät valikot, suomeksi

Erinomainen älypuhelinsovellus, suomeksi

Kartat

Jatkuva mobiilidatayhteys, sisältyy laitteen hintaan

Loistava leikkausjälki

Laadukas rakenne

Ei ongelmia esteiden kanssa

Miinukset

Kapea leikkuuala suhteessa laitteen leveyteen (leveät trimmattavat reunat esteiden vierellä)

Kallis

Tähdet

Lisää luettavaa

Testiin saatu laite oli tarkoitettu valtaville, jopa 3200m2 vapaan pinta-alan omaaville pihoille. Näin isolle alalle tarkoitettu robottiruohonleikkuri taistelee jo väistämättä myös päältäajettavien, perinteisten ruohonleikkureiden kanssa, joten testi oli monella tapaa mielenkiintoinen toteuttaa.Jaoimme testin kahteen osaan: toisessa osassa testasimme Husqvarnaa pienemmällä, noin tuhannen neliön pihalla. Toisessa, pidemmässä jaksossa, se pääsi noin 3000 neliömetrin pihalle töihin, jossa se viihtyikin koko loppukesän, pihan ainoana ruohonleikkurina.Jotta testimme ei olisi mikään helppo tehtävä, molemmilta pihoilta löytyi varsin monipuolisesti esteitä, maanmuotoja, kuoppia, puun juuria ja muuta potentiaalisesti ongelmia aiheuttavaa estettä. Eli tarkoitus oli testata miten Husqvarna Automower 430X selviää haastavammissa olosuhteissa, eikä missään myyntiesitteiden tasaisissa (ja helpoissa) pihoissa. Eli todelliset testikohteet siis.--kuva laatikosta--Kuten sanottua, Husqvarna Automower 430X on tarkoitettu korkeintaan 3200m2 leikattavalle alalle. Käytännössä tuon kokoinen leikattava ala tarkoittaa jotain 3500 - 4000 neliömetrin kokoista tonttia, kun pois vähennetään pihalla olevat rakennukset sekä erilaiset istutukset, jne.Hintaa Husqvarna 430X:llä on tätä kirjoittaessa noin NNNN euroa. Sen aavistuksen verran halvempi sisarmalli, Husqvarna Automower 430 maksaa puolestaan tätä kirjoittaessa noin NNNN euroaHusqvarnan robottileikkurit ovat hyvin tunnistettavia muotokieleltään - ne ovat tummanharmaita ja varsin moderneja muotoilultaan. Eivät mitenkään hirvittävän siron oloisia, vaan pikemminkin jykevähkön futuristisia. Itse asiassa Husqvarna Automower 430X oli jopa hieman pelottavan näköinen, etenkin pimeällä.--kuva robosta nurmella--Husqvarna on erittäin iso. Se on reilusti tavallista työnnettävää ruohonleikkuria isompi - ja todella painava. Leikkuri itsessään painaa muhkeat 13,2 kg, joten se on vielä kannettavissa, mutta ei mikään näppärästi kainaloon napattava tapaus.Rakenne on erittäin kestävän oloinen - nostettaessa mikään paikka ei nitise, notku tai huoju. Ylipäätään laitteesta tulee olo, että se ei mene helpolla rikki, vaikka se kesän aikana kovia kokisikin.--kuva pohjasta--Kun robotin kääntää ympäri, paljastuu sen toiminnasta enemmänkin. Takana on kaksi isompaa vetävää rengasta, joilla robo liikkuu. Edessä on pari vapaasti 360 astetta kääntyvää pienempää rengasta.Laitteen pohjan keskiosaa hallitsee pyöreä metallilevy, jonka alla ovat piilossa varsinaiset leikkuuterät. Leikkuuterät ovatkin yllättävä tapaus: ne ovat kuin pieniä, vanhanmallisia partakoneenteriä, jotka on kiinnitetty kulmistaan kiinni pyörivään mekanismiin - näitä pieniä teriä on siis kiekon eri puolilla useampi.Vaikka itse leikkuri on erittäin leveä (56 cm), varsinainen leikkuuleveys on kohtuullisen vaatimaton: ainoastaan 24 cm. Tämä on tietysti turvallisuuden kannalta tehty ratkaisu: reilumminkin laitteen alle jäänyt jalka ei joudu terien silpomaksi, kun turvaväliä on reunasta teriin toistakymmentä senttiä.Husqvarna Automower 430X:n asennus noudattelee pitkälti kaikkien muidenkin testaamiemme robottiruoholeikkureiden asennustapaa.Eli ensimmäisenä valitaan roboleikkurille sopiva latausaseman paikka, joka on syytä sijaita paikassa, josta leikkuri pääsee vapaasti kulkemaan läpi kesän ja jonka läheisyydessä on tarjolla virtapistoke.Tämän jälkeen latausasemalta aletaan vetämään rajakaapelia, jolla rajataan leikattava alue ja kerrotaan robotille esteet, joita sen pitäisi pihalla väistää.Rajakaapelin asennus on helppoa, mutta Husqvarna suosittelee kuitenkin asennuksen tilaamista valtuutetulta asennusfirmalta, jotta mahdollisilta ongelmilta vältyttäisiin. Ohje on sinänsä fiksu, jos asennuksen suhteen on vähänkään epävarma, sillä asennusvaiheessa syntyvät oikeastaan ainoat robottiruohonleikkuriin liittyvät ongelmat. Jos niitä siis ylipäätään tulee.Husqvarnan erikoisuus moniin muihin robottiruohonleikkurivalmistajiin verrattuna on se, että yhtiö suosii perinteisen rajakaapelin lisäksi myös erillistä hakukaapelia, jolla helpotetaan robotin työtä pihalla, antamalla sille yksi "suuntavaisto" lisää pihalla liikkumiseen.Käytännössä kaapeleiden asennus on yksinkertaista, joskin hieman työlästä ja tylsää, hommaa. Rajakaapelilla kierretään piha, sen reunoja myöten ja samalla pyöritellään rajakaapelia niin, että tietyn tyyppiset esteet saadaan rajattua pois leikkuualueesta.Rajattavaksi suositellaan käytännössä kaikkia sellaisia esteitä, joihin robotti voisi päästä, tai joita se voisi vahingoittaa - tai joissa se voisi itse vahingoittua. Käytännössä rajasimme kukkapensaat, luonnonkivistä tehdyt somisteet sekä pienimmät pensaat kaapelin avulla. Puut ja tukevammat pensaat saivat jäädä rajauksen ulkopuolelle, sillä ne eivät vauroidu robotin niihin törmäillessä - eikä robottikaan ole niistä moksiskaan.Rajalangan vetämisen jälkeen vedetään hakukaapeli, joka kulkee latausasemalta pihan perimmäiseen nurkkaan (latausasemasta katsottuna) saakka, mielellään vinottain pihan poikki. Hakukaapeli auttaa robottia mm. löytämään latausasemalleen nopeammin akun ollessa vähissä.Kaiken kaikkiaan noin tuhannen neliön pihan rajaaminen, kaapeloinnin suunnittelu ja itse toteutus veivät noin nelisen tuntia aikaa. Ammattilaiset tekevät homman todennäköisesti tunnissa.--kuva rajalangasta--Kaapelit itsessään ovat kirkkaan vihreitä ja ne asennetaan nurmikon päälle pinta-asennuksena, pienten vaarnojen (=sinkuloiden, kuten ohjekirja niitä kutsuu) avulla. Heti asennuksen jälkeen kirkkaan vihreät kaapelit erottuvat häiritsevän selkeästi nurmikon päältä, mutta nurmikko kasvoi kaapeleiden päälle jo reilussa viikossa ja loppukesästä kaapeleita ei meinannut enää löytää etsimälläkään.Lopuksi sekä rajakaapeli että hakukaapeli yhdistetään latausasemaan mukana tulevilla pikaliittimillä.Tässä kohti iski ensimmäinen negatiivinen havainto, joka koskee ilmeisesti kaikkia Husqvarnan konsernin leikkureita: pikaliittimet ja niiden vastinkappaleet ovat yllättävän huteraa tekoa ja omassa käytössämme niiden paikallaan pysyminen oli ensimmäisten viikkojen aikana varsin vaihtelevaa. Tämä ilmeni robotin vikatilalla, jossa se ilmoitti joko rajakaapelin tai hakukaapelin katkenneen, vaikka oikeasti ongelmana olikin liitinten löystyminen telakassa.Lopulta pieni väkivalta ja se, että latausasemaan ei enää koskettu lainkaan, rauhoittivat tilanteen ja ensimmäisen kahden viikon jälkeen liittimet pysyivät paikoillaan koko loppukesän.Asennuksen jälkeen rajalankoja tuli säädettyä vielä pariin otteeseen, jotta leikkuualue saatiin juuri sellaiseksi kuin haluttiin, nähtyämme ensin pienet ongelmakohdat ensiasennuksen suhteen. Asennus ja säätäminen olivat kuitenkin helppoja, joskin hieman aikaa vieviä projekteja. Tavallisessa kotitaloudessa, jossa robotti tulee leikkaamaan samaa aluetta vuodesta toiseen, onkin suositeltavaa ostaa asennuspalvelu ulkopuoliselta, koska kyseessä on käytännössä vain kerran tehtävä operaatio - ja samalla mahdolliset ongelmat asennuksessa ovat tämän jälkeen asennusliikkeen ongelmia.Kun rajalanka on vihdoin asennettu ja kytketty latausasemaan kiinni, voidaan siirtää itse robotti latautumaan latausasemaan.Tämän jälkeen on vuorossa robotin käyttöönotto asetusten puolesta. Laitteen omat asetukset ovat erittäin helppokäyttöiset ja selkeät, joka on ilahduttava ero moniin muihin, aiemmin testaamiimme robottiruohonleikkureihin verrattuna.--kuva laitteen valikoista--Käytännössä asennusvaiheessa valitaan leikkurin valikoiden kieli, asetetaan päivämäärä ja kellonaika sekä määritellään leikkauskorkeus. Leikkauskorkeus on syytä pitää ensimmäisten viikkojen aikana varsin korkeana, jolloin piha-alue tasoittuu, rajalangat pääsevät painumaan alemmas nurmea vasten ja nähdään muutenkin selkeästi mahdolliset ongelmat.Eli aivan ensimmäisten parin viikon aikana ei kannata haaveilla parin sentin korkuisesta, trimmatusta nurmikosta, vaan robotille on syytä antaa aikaa rullailla pihalla astetta pidemmän nurmen seassa.Kun robotti on ladannut itsensä ja kaikki perussäädöt on asetettu, aloittaa robotti työnsä.Kun laitteen omat säädöt on tehty, kannattaa seuraavaksi yhdistää Husqvarnan älypuhelinsovellus robottiin. Sovellus on saatavilla sekä iPhonelle että Androidille ja sen avulla voidaan hallinnoida kaikkia yhteensopivia Husqvarnan laitteita.Husqvarna Automower 430X käyttää yhteydenpitoonsa mobiiliverkon datayhteyttä, joka onkin toteutettu varsin nerokkaalla tavalla. Käytännössä puhelimen sovellus "paritetaan" robotin kanssa naputtelemalla sovellukseen koodi, joka näkyy laitteen omassa valikossa. Tämän jälkeen sovellus kommunikoi suoraan netin yli robotin kanssa kaikesta mahdollisesta.Robotissa on siis itsessään oma, Husqvarnan SIM-kortti, joka on etukäteen maksettu 10 vuodeksi ja on tarkoitettu ainoastaan robotin omaan tiedonsiirtoon. Eli roboruohonleikkuri ei tarvitse WLAN-yhteyttä tai Bluetoothia yhdistyäkseen älypuhelimen kanssa, vaan se on aina verkossa ja siihen voidaan ottaa yhteyttä mistä tahansa, vaikkapa ulkomaanlomalta käsin.--sovelluksen päänäkymä--Sovellus on erittäin selkeä käyttää ja valikot ovat saatavilla myös suomeksi. Tärkeimmät sovelluksen käyttökohteet ovat robotin ajastusten muuttaminen sekä mahdollisista virhetilanteista tulevat ilmoitukset.--ajastukset---Ajastusten säätäminen on tehty helpoksi ja joustavaksi ja ne ovatkin pitkässä juoksussa käytännössä ainoat kohdat, joihin robotin asetuksissa tarvitsee koskaan koskea. Kesä 2019 oli osittain erittäin kuiva, jolloin ajastuksia piti harventaa selkeästi aiemmin säädetyistä tasoista.--kartat--Yksi mielenkiintoinen ominaisuus koskee robotin sisäänrakennettua GPS-moduulia, jonka ansiosta sovelluksen kautta on helppoa tarkistaa leikattu alue ja robotin sen hetkinen kulkureitti. Myös robotin löytäminen isommalla pihalla on erittäin yksinkertaista GPS:n ansiosta.Arkikäytössä ominaisuus on sinänsä turhahko, mutta se on äärimmäisen kätevä, jos robotti varastetaan: tällöin jatkuvasti signaalia kännykkäverkkoon lähettävä Husqvarna Automower 430X pystytään paikantamaan välittömästi.Tärkein asia, minkä robottileikkurin kanssa opimme, oli se, että perinteinen ajattelumalli siitä, että "leikataanpa nurmikko nyt" kannattaa unohtaa.Husqvarna Automower 430X leikkasi testialueitamme reilun kahden mittaisissa pätkissä, joka vastaa hyvin valmistajan antamaa arviota akun kestosta. Leikkaussyklin jälkeen robotti lataili itseään noin 45 minuutin ajan, palaten takaisin työn pariin.Automower 430X oli kaikista tähän asti testaamistamme robottiruohonleikkureista ylivoimaisesti nopein kulkemisessaan ja se näkyi myös leikkausnopeudessa: toinen, noin tuhannen neliön kokoinen testipihamme tuli kauttaaltaan leikattua usein yhden vuorokauden aikana, vaikka tämä ei tokikaan robottiruohonleikkurin idea olekaan.Kovimman kasvukauden aikana asensimme leikkurin leikkaamaan nurmikkoa pienemmällä, noin 1000m2 pihalla, aamuisin klo 0900 alkaen, lopetuksen ollessa aina illalla klo 2100. Isommalla pihalla venytimme leikkausajan tunnin molemmista päistä pidemmäksi.Etenkin pienemmällä pihalla tuossa oli liikaakin leikkausaikaa ja sitä tulikin lyhennettyä varsin merkittävästi kesän edetessä.Kun sitten heinäkuussa Pohjois-Pohjanmaalla päälle iski ennätyksellisen pitkä kuivuus, säädettiin leikkuri leikkaamaan aluksi vain kolmena päivänä viikossa ja myöhemmin ainoastaan kerran viikossa. Kuivien jaksojen aikana leikkaustiheyttä onkin syytä rajoittaa käsipelillä - laitteen oma "älykäs leikkaus" ei tuntunut huomaavan sitä, että nyt ollaan erikoisessa tilanteessa, jossa nurmikko ei kasva lainkaan.Robotin annettiin itse suunnitella reittinsä ja sen leikkaussuunnitelma muistuttikin paljolti Roomban robottipölynimureiden varsin tolkuttomalta vaikuttavaa eestaas pomppimista. Mutta suhailemalla siellä täällä, suorien viivojen sijaan, ruohoon ei tullut koko kesän aikana painumia renkaista tai tyypillistä, käsin tehdyn ruohonleikkauksen näköistä, suorien viivojen kuviota.---video leikkauksesta---Ensimmäisen viikon aikana nurmikko näytti vielä hieman epäsiistiltä, kun robotti ei ollut vielä saanut hommiaan tasapainoon, mutta siitä eteenpäin, läpi koko kesän ja alkusyksyn, nurmikko oli jatkuvasti erittäin hyvin hoidetun näköinen.Oikeastaan tärkein oppi minkä olemme oppineet roboleikkureita testatessamme on tämä:Ajattelumallin muuttaminen oli lopulta vaikein osa koko robottiruohonleikkurin testissä, mutta kun siihen oppi, oli se helpottavakin ajatus - nurmikkoa ei yksinkertaisesti enää tarvinnut ajatella lainkaan, vaan se oli jatkuvasti täydellisessä kunnossa.Valitsimme testipihamme tarkoituksella sellaiseksi, että siellä on mahdollisimman paljon erilaisia esteitä, maanmuotoja ja muita potentiaalisia ongelmakohtia robotin selvitettäväksi.Suurimmat ongelmat ilmenivät aivan laitteen ensimmäisen viikon aikana ja liittyivät rajalangan asennuksen ongelmiin. Robotti onnistui kahteen otteeseen leikkaamaan oman rajalankansa poikki - ja näistä on syyttäminen lähinnä asentajaa itseään.Eli rajalanka oli asetettu parissa kohtaa siten, että robotti, mennessään rajalangan päälle, laskeutui aivan kiinni nurmikkoon. Tämä johtui yleensä siitä, että jommallakummalla puolella rajalankaa oli hieman matalampi kohta, joten robotin renkaiden osuessa matalampaan kohtaan, myös terät laskeutuivat turhan alas, napsaisten maata vasten asennetun rajalangan poikki.--katkennut rajalanka---Näistä tilanteista toki oppii nopeasti rajalangan asentamisen kikat - ja korjauskin on helppoa, riittää että katkenneet langan päät yhdistää pikaliittimellä toisiinsa ja siirtää niitä hieman niin, että tilanne ei toistu. Ja tässäkin, ammattilaisten tekemä asennus todennäköisesti ehkäisisi ongelmaa.Kuoppien, puun juurten ja töyssyjen suhteen 430X ei ollut ongelmissa käytännössä kertaakaan, vaan onnistui selvittämään pahimmatkin kuoppapaikat tyylikkäästi ja todella hurjalla vauhdilla. Jos näyttikin siltä, että robotti olisi ollut jäämässä jumiin johonkin, se otti hieman pakkia ja ylitti ongelmakohdan kovemmalla vauhdilla ja hieman eri kulmassa.Jos kukkapenkkejä ei ole rajattu esimerkiksi vähintään 10cm korkealla aidalla, on ne syytä rajata erikseen rajalangalla, sillä Husqvarna Automower tykkää kokeilla tunkea vähän heiveröisempien esteiden yli.Jätimme yhden, jykevämmän oloisen kukkapenkin rajaamatta rajalangalla ja parin viikon jälkeen Husqvarna Automower 430X olikin näyttänyt voimansa ja oli onnistunut puskemaan itsensä lähes metrin korkuisten istutusten keskelle, kaataen matkalla ison osan istutuksista.--kuva kaatuneista istutuksista--Tästä viisastuneena rajasimme pian aivan kaikki istutukset rajalangalla, jotta mitään vahinkoja ei jatkossa tulisi.Rajalanka kuitenkin aiheutti omat ongelmansa: Husqvarnan leikkuuleveys on niin kapea suhteessa laitteen leveyteen, että rajalankojen vierustoille jää yli 10cm leveä kaistale, jota leikkuri ei leikkaa.---kuva trimmerille tarkoitetusta kaistaleesta--Luonnollisesti päätös kapeasta leikkuuleveydestä suhteessa laitteeseen on perusteltua turvallisuuden näkökulmasta, mutta trimmerin käyttötarvetta se lisää erittäin paljon. Käytännössä kaikkien istutusten ja reuna-alueiden ympärille jää leveä, leikkaamaton ura, joka pitää viimeistellä käsipelillä.Yhteenvetona voidaan kuitenkin sanoa, että Husqvarna Automower 430X pärjäsi testipihamme esteradalla loistavasti. Se pyyhkäisee huolettomasti yli kaikista mahdollisista ongelmakohdista, eikä jää jumiin oikeastaan mihinkään. Joten myös heille, keillä ei ole naistenlehdistä tuttu, tasainen ja esteetön, golfkenttää muistuttava piha, Husqvarna sopii mainiosti.Kuten muutkin testaamamme robottiruohonleikkurit, on Husqvarna käytännössä lähes äänetön. Sen ääntä oli itse asiassa todella vaikea saada taltioitua edes videolle, kun lintujen laulu peitti robotista pääsevän pienen surinan alleen käytännössä aina, kun sitä yritettiin käytännön toimissa taltioida.Polttomoottorileikkureihin Husqvarnaa on mahdoton edes verrata - sen leikatessa naapuri ei todellakaan pysty edes aavistamaan, että pihalla leikataan parhaillaan nurmikkoa.Valmistajan ilmoituksen mukaan laitteen melutaso on laitteen tasalla 58 dB (A) ja ihmisen korvan korkeudelta mitattuna 46 dB (A).Vertailun vuoksi, Kuuloliitto ry listaa sivuillaan tietokoneen hurinan tasolle 30 - 50 dB (A) ja tavallisen keskustelun tasolle 50 - 70 dB (A).Yksi Husqvarna Automower 430X:n erikoisuuksista on se, että siitä löytyvät ajovalot. Eihän robotti itsessään ajovaloja mihinkään tarvitse, sillä se navigoi käytännössä ainoastaan törmäysantureidensa ja rajalangan avulla. Ajovalot ovatkin uskoaksemme olemassa puhtaasti ihmisiä varten, jotta robotti ei onnistuisi säikäyttämään pahaa-aavistamatonta kansalaista, joka kävelee pihalla ja robotti hyökkää hiljaisella surinallaan nurkan takaa.Valot tekivät itse asiassa Husqvarnasta vielä aavistuksen pelottavamman oloisen, etenkin syyshämärän jo laskeutuessa, kun täysin säkkipimeässä maastossa näkyivät vain ajovalot, jotka poukkoilivat robotilla ominaisella, epäloogisella pomppimisella suunnasta toiseen.--video ajovaloista--Luonnollisesti ajovalot saa kytkettyä kokonaan pois päältä älypuhelinsovelluksen asetusten kautta.Husqvarna Automower 430X on varustettu useilla varkautta ehkäisevillä ominaisuuksilla. Luonnollisesti laitteen käyttö vaatii nelinumeroisen PIN-koodin, jota ilman robotti ei inahdakaan.Tämän lisäksi Automower 430X sisältää sisäänrakennetun GPS:n sekä aina yhteydessä olevan mobiilidatayhteyden, joten robotin paikallistaminen älypuhelinsovelluksella pitäisi olla mahdollista vaikka robotti olisikin varastettu.Kysyimme myös kesällä 2019 parilta vakuutusyhtiöltä heidän kantaansa tilanteeseen, jossa robottiruohonleikkuri varastetaan pihalta perheen ollessa vaikkapa ulkomaanlomalla. Yhtiöistä If kertoi tuolloin korvaavansa leikkurin kotivakuutuksesta, mikäli laitteen enimmäishinta on alle 5000 euroa. Samoin lupasi korvauksen LähiTapiola, mikäli käytössä on ns. laaja kotivakuutus.Luonnollisesti asia kannattaa selvittää jo ennen vahingon sattumista omasta vakuutusyhtiöstä ja kenties muuttaa vakuutuksen kattavuutta tarpeen mukaan.Niin.. Se kaikkein tärkein. Eli miltä nurmikko näytti Automowe 430X:n jäljiltä? Aivan upealta. Käytimme leikkuria neljän kuukauden ajan ja koko tuon ajan nurmikko oli aivan täydellisessä kunnossa - paremmassa kuin joihin paneutuneinkaan, tavallista ruohonleikkuria puskeva kotipuutarhuri pystyisi.--kuva nurmikosta--Husqvarna leikkaa nurmikon varsin "päättömältä" vaikuttavalla tyylillä, pomppien pihalla siksakkia, järjettömän oloisesti. Tästä kuitenkin seuraa se, että pihalle ei muodostu edes ruohonleikkurin renkaista syntyneitä uria, vaan nurmikenttä on todellakin täysin tasainen. Ainoastaan latausaseman eteen, josta robotti kulki läpi kesän samaa reittiä "kotiinsa", syntyi selkeät kuluneet ajourat.Lisäksi jo edellä mainittu leveä turvaura rajalangan vieressä oli pieni kauneusvirhe, johon vaadittiin trimmerin kaivamista esille säännöllisin väliajoin. Mutta muilta osin piha oli jatkuvasti täydellisen siisti.Jos koko piha on sellainen, että sen pystyy rajaamaan järkevästi robottiruohonleikkurin leikattavaksi, ei tavalliselle ruohonleikkurille ole mitään tarvetta.--kuva trimmattavasta kohdasta ---Mutta hyvän trimmerin Husqvarnan omistaja tarvitsee, johtuen jo pariinkin kertaan mainituista leveistä turva-alueista istutusten ja muiden esteiden reunoilla. Ja tietysti trimmauksen tarve korostuu siinäkin, että robotti pitää muun nurmikon niin täydellisenä, että ne vähäisetkin pitkänä kasvavat ruohot haluaa leikata nopeasti pois.Husqvarna Automower 430X on tarkoitettu erittäin suurille pihoille. Kyllä, se maksaakin paljon, tätä kirjoittaessa NNNN euroaJos oletetaan, että vaihtoehtoina ovat työnnettävällä ruohonleikkurilla yli 3000 neliön pihan parturointi, robottiruohonleikkuri ja päältäajettava ruohonleikkuri, ovat valinnat mielenkiintoiset.Päältäajettava ruohonleikkuri maksaa sekin varsin paljon, jolloin hintaero näiden kahden vaihtoehdon välillä ei olekaan enää niin merkittävä. Lisäksi käyttökustannukset ovat aivan eri luokkaa, koska robottiruohonleikkuri kuluttaa vain sähköä - ja sitäkin äärimmäisen niukasti.Mutta se tärkein ero syntynee omassa ajankäytössä. Jos ruohonleikkaus ei ole omien harrastuslistojen kärkipäässä, on robottileikkurin kanssa kesässä helposti kokonaisia vuorokausia, ellei jopa viikkoja, ylimääräistä vapaa-aikaa, joka muuten tulisi kulutettua ruohonleikkuria työntäen tai ajaen.Eli, jos Suomen lyhyehkö kesä ja sen kauniit päivät, jolloin nurmikkoakin viitsisi leikata, ovat jollain tavalla rahallisesti arvokkaita, vaaka alkaakin kallistumaan todella helposti robottiruohonleikkurin suuntaan.Ja tietysti: roboleikkurilla nurmikko onkaunis, ei ainoastaan hetken sen jälkeen, kun on naama punaisena leikannut itse nurmikkonsa.Kun tähän päälle lisätään naapurisopu metelin katoamisen muodossa, on robottiruohonleikkurin hankinta jo erittäinkin harkittavissa oleva hankinta.Mutta jos kylmästi rahallisesti ajatellaan: jos taloudessa on jo ruohonleikkuri, eikä se ole menossa vielä vaihtoon, ei roboleikkuri ole taloudellisesti järkevä sijoitus. Se toki säästää käyttökuluissa, kun bensiiniin ei mene enää rahaa, mutta ei todennäköisesti koskaan niin paljoa, että se päihittäisi "en osta"-valinnan.Itse arvotimme suurimmaksi arvoksi robottiruohonleikkurin mukanaan tuoman stressittömyyden: lomalla voi olla rauhassa, kun tietää palaavansa kotiin, jossa ei ole ensimmäisenä odottamassa puoleen sääreen ulottuva viidakko, jonka parissa meneekin pari päivää ruohonleikkuria lykkiessä.Husqvarna myöntää robottiruohonleikkureilleen 2 vuoden takuun.on 430X:n pikkusisko, joka on ominaisuuksiltaan käytännössä täysin identtinen 430X:ään verrattuna, mutta näillä poikkeuksilla:Husqvarna Automower 430 on kuitenkin selkeästi edullisempi: tätä kirjoittaessa se maksaa NNNN euroaHusqvarna Automower 430X oli testissämme kokonaisen kesän ajan, neljän kuukauden ajan, jolloin sitä testattiin kahdessa eri kohteessa. Testin aikana pyrimme etsimään sille mahdollisimman haastavia ja monipuolisia leikkauskohteita, jotta saisimme testattua robon kyvyt mitä erilaisimmissa maastoissa ja pihoissa. Koko testijakson ajan 430X toimi ainoana ruohonleikkurina testikohteissaKesän testausjakson jälkeen Automower 430X:stä oli lähes mahdoton keksiä mitään pahaa sanottavaa. Se oli nopea, valtavan tehokas, sen leikkausjälki oli upeaa, eikä se jumittanut käytännössä mihinkään esteisiin, joita testipihoiltamme löytyi.Lisäbonukset vielä ropisevat selkeästä älypuhelinsovelluksesta ja valikoista, jotka olivat saatavilla selvällä suomenkielellä. Kun tähän päälle lyödään vielä mukaan 10v datapaketti, jolla robotti kommunikoi etäyhteyden yli sekä näppärä GPS:ään pohjautuva karttaominaisuus, oli käsissämme todella upea laite.Ainoat miinukset piti antaa Husqvarnan rajakaapeleiden hieman löysästä kiinnitysmekanismista sekä todella leveästä turvaurasta leikkurin ja rajalangan välillä.Nämä kaksi ongelmakohtaa eivät kuitenkaan olleet millään tavalla merkittäviä ongelmia: kaapelit pysyivät kyllä kiinni, kun ne oppi kunnolla "junttaamaan" paikoilleen - ja trimmeriä oltaisiin tarvittu joka tapauksessa, nyt vain se trimmattava kaistale oli aavistuksen leveämpi.Husqvarna Automower 430X on ehdottomasti täydet viisi tähteä ansaitseva robottiruohonleikkuri - loistava ostos todella isoille pihoille.5/5