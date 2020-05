Pelaajien tuskaan helpotusta – Nämä pelit päivittyvät ilmaiseksi Xbox Series X:lle

Assassin's Creed Valhalla (Ubisoft)

Call of the Sea (Raw Fury)

Chorus (Deep Silver)

Cyberpunk 2077 (CD Projekt Red)

DiRT 5 (Codemasters)

Scarlet Nexus (Bandai Namco Entertainment)

Second Extinction (Systemic Reaction)

The Ascent (Neon Giant / Curve Digital)

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 (Paradox Interactive)

Yakuza: Like a Dragon (Sega)

Smart Delivery on Microsoftin kehittämä hanke, jonka tavoitteena on vähentää konsolisukupolvien välisen siirtymävaiheen kitkaa. Moni pelaaja kun saattaa nyt laittaa peliostot jäihin, koska halua odottaa Xbox Series X:lle julkaistavia pelejä. Smart Delivery -ohjelmaan kuuluvat pelit kuitenkin takaavat sen, että nykyiselle Xbox One -sukupolvelle ostetut pelit tulevat saamaan ilmaisen päivityksen, jolla pelit sadaan toimimaan myös Xbox Series X:llä.Yhteensopivuus toimii myös toisinpäin: Jos ostat aikanaan Smart Delivery -pelin Xbox Series X:lle, saat sen myös Xbox Onelle. Smart Delivery -pelejä on tulossa ainakin 10 kappaletta – alla lista vahvistetuista peleistä:Näiden lisäksi EA lupaa, että vuoden 2020 loppuun mennessä ostetun-pelin voi päivittää ilmaiseksi Xbox Series X:lle, mikäli päivityksen tekee ennen maaliskuun 2021 loppua.