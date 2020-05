Kysely: poikkeusaika lisännyt digilaitteiden käyttöä, mutta lähes puolet yli 65-vuotiaista ei osaa käyttää laitteiden kaikkia ominaisuuksia

Gigantin teettämään kyselyyn vastanneista jopa 54 prosenttia ilmoitti käyttävänsä yli tunnin enemmän aikaa teknologian parissa verrattuna pandemiaa edeltävään aikaan.Käytön kasvu näkyy myös käytännön taitojen kehityksessä. 10 prosenttia vastaajista kertoo, että heillä on kotonaan elektroniikkaa, jonka toimintaa ei lainkaan ymmärrä. Viime vuoden puolella 21 prosenttia oli tätä mieltä.Teknologialaitteiden hyödynnettävyys on myös kasvanut, sillä vastaajista 35 prosenttia koki, että heillä on käytössä laitteita, joissa on enemmän toimintoja kuin mitä pystyy tehokkaasti hyödyntämään. Viime vuoden puolella 41 prosenttia vastaajista koki näin. Kyselyn mukaan kuitenkin 48 prosenttia yli 65-vuotiaista vastaajista ei osaa käyttää laitteidensa kaikkia ominaisuuksia.Poikkeusaikana 44 prosenttia kertoi hakeneensa apua teknologialaitteen ongelmaan tai asennukseen Googlesta, kun viime vuoden puolella näin kertoi tehneensä 33 prosenttia vastaajista.Suomalaiset eivät suurilta osin koe jäävänsä mistään paitsi, siksi etteivät hallitsisi teknologiaa. Pandemia-aikana osattomuuden tunteet ovat kyselytutkimuksen osalta jopa laskeneet. Vuonna 2019 paitsi koki jäävänsä viidennes (21 %) vastaajista, nyt enää 15 % vastaajista.Kuitenkin koronapandemia on tuonut esiin suomalaisten digikuilun. Muun muassa ikäihmisillä ja toimintarajoitteisilla henkilöillä on suurentunut riski jäädä syrjään digiyhteiskunnasta."Digisyrjäytyminen tarkoittaa, ettei yksilö osaa tai pysty käyttämään riittävästi teknologiaa tai digitaalisia palveluita pysyäkseen mukana yhteiskunnassa. Digikelkan kyydistä tipahtaessa tulee aivan arkistenkin asioiden hoitamisesta monimutkaisempaa ja kalliimpaa, kun monet palvelut ovat jo siirtyneet tai siirtyvät verkkoon. Gigantti haluaa tuoda digikuilun näkyviin, muun muassa tämän kyselytutkimuksen muodossa", kertoo Gigantin viestintäpäällikkö Anniina Korpela.Tutkimuksen toteutti Bilendi Finland verkkopaneelissa viikoilla 18 ja 19 / 2020. Kyselyyn vastasi 1000 18-74-vuotiasta suomalaista.Lue myös: