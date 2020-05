Microsoftin Surface Headphones 2 -vastamelukuulokkeet ja Surface Earbuds -nappikuulokkeet saapuvat myyntiin Suomessa

Microsoft on parantanut Surface Headphones 2 -kuulokkeiden äänenlaatua ja akun kestoa, joten nyt kuulokkeita voi käyttää lataamatta jopa 20 tuntia. Aktiivista taustamelun vaimennusta voi säätää intuitiivisten, kuulokeosassa olevien säätimien avulla ja niillä voi joko vaimentaa hälyä tai vahvistaa erityisesti ihmisääniä. Vaimentaminen tapahtuu 13-tasoinen vastamelun säädön avulla.Surface Headphones 2 -kuulokkeet on suunniteltu asettumaan mukavasti korville. Kuulokkeiden korvaosa on suunniteltu siten, että sitä voi kääntää 180 astetta, jotta kuulokkeita on mukavampi pitää kaulalla. Kuulokkeista löytyy kosketus-, napautus- ja puheohjaus, joilla voi hypätä kappaleiden yli, vastata puheluun tai lopettaa sen. Musiikin toisto jopa keskeytyy, kun riisut Surface Headphones 2 -kuulokkeet pois päältä. Musiikin toisto jatkuu, kun ne puetaan uudelleen päälle.Kuulokkeista löytyy Bluetooth-yhteyden lisäksi 3,5 mm:n audioliitäntä sekä USB-C -liitäntä.Surface Headphones 2 -kuulokkeiden hinta on 279,99 euroa ja ne ovat saatavilla 5.6. Värivaihtoehdot ovat vaaleanharmaa ja mattamusta.Lisätietoa kuulokkeista saa tästä Täysin langattomat Surface Earbuds -kuulokkeet esiteltiin jo viime vuoden puolella , mutta nyt Microsoft on vahvistanut näiden myyntitulosta laajemmin. Surface Earbuds -kuulokkeiden hinta on 219,99 euroa ja ne ovat saatavilla 12.5. alkaen.Surface Earbuds -kuulokkeet on varustettu pyöreillä kosketuslevyillä, joiden avulla voi aloittaa puhelun tai vaihtaa musiikkikappaletta ottamatta puhelinta esiin. Puheentunnistuksen ja puhelun laadusta vastaavat kaksi mikrofonia kummassakin nappikuulokkeessa. Kuulokkeiden neljän kiinnityspisteen rakenteen ansiosta kuulokkeiden luvataan istuvan hyvin korvassa.Kuulokkeiden Microsoft 365 -integraation ansiosta niillä voi myös tarkistaa sähköpostit Outlook Mobile App for iOS -sovelluksen Play My Emails -toiminnolla tai sanella Word-, Outlook- tai PowerPoint-sisältöä.Kuulokkeiden luvataan tarjoavan yhdellä latauksella toistoa jopa 8 tuntia ja latauskotelolla voi ladata kuulokkeet täyteen kahdesti. Kymmenen minuutin lataus kotelossa tarjoaa tunnin edestä toistoaikaa.Lisätietoa kuulokkeista saa tästä