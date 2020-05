Pelituotteiden kysyntä kovassa kasvussa - Animal Crossing: New Horizons hintavertailupalvelun toiseksi suosituin tuote

"Pelin kysyntä on ollut aivan poikkeuksellista: listaamme palvelussamme yli 220 000 tuotteen hinnat, ja konsolipelin nousu yli kuukaudeksi suosituimpien tuotteiden top 10 -listalle ja nyt jo koko listan kakkoseksi on ennennäkemätöntä. Peliä himoitsevat nyt niin lapset kuin aikuiset. Ei ihme, että pelin fyysiset kopiot ovat käytännössä loppuneet kaikkialta. Tilanne on sama kaikissa Pohjoismaissa", Hintaoppaan maajohtaja Liisa Matinvesi-Bassett kommentoi. Noin 60 euron New Horizons on Hintaoppaan mukaan tällä hetkellä loppu lähes kaikista pelejä myyvistä kaupoista. Pelin kysyntä on vaikuttanut myös Nintendo Switch -konsolin suosioon, sillä ne ovat pienempää Lite-versiota lukuun ottamatta loppuneet kaupoista.Korona-arki on vaikuttanut myös muidenkin pelituotteiden kysyntään. Kokonaisuudessaan pelien ja konsolien kysyntä on kasvanut Hintaoppaassa viimeisen 30 päivän aikana 95 prosenttia vuoden takaiseen vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Konsoleista haetaan eniten loppuvuodesta julkaistavaa Playstation 5 -pelikonsolia "Tulevan Playstation 5 -konsolin kysyntä on ollut palvelussamme huippukorkealla jo pitkään, vaikka julkaisuajankohtaa tai lähtöhintaa ei ole vieläkään varmistettu. Siitä huolimatta myös Playstation 4 -konsoli on pitänyt yllättävän hyvin pintansa ja ollut toistuvasti haetuin pelituotteemme", Matinvesi-Bassett lisää.Konsoleiden suosio kasvanut myös muualla maailmassa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa pelikonsoleiden, ohjelmistojen sekä lisävarusteiden myynti nousi tutkimusyhtiö NPD:n mukaan maaliskuun aikana Yhdysvalloissa noin 35 prosentilla verrattuna edellisvuoden vastaavaan aikaan.Lue myös: