Telia avaa asiakkailleen Paramount+ -suoratoistopalvelun vapaaseen katseluun toukokuun ajaksi

reagoi vallitsevaan poikkeustilanteeseen tarjoamallasisällön vapaaseen katseluun toukokuun ajaksi. Kanavat ovat auki perjantaihin 28.5 saakka. Vapaassa katselussa olevien sisältöjen katsominen vaatii Telia TV -tilin avaamisen ja rekisteröitymisen. Tilin luominen ja kanavien katsominen ei sido mihinkään ja on maksutonta. Jos Telia TV -tunnukset jo löytyvät, sisällöstä pääsee nauttimaan saman tien.

"Sisältöjä katsotaan nyt ennätyksellisiä määriä. Ihmiset ovat tiedonjanoisia, mutta kaipaavat elämäänsä myös viihdettä. Sisältöjen katselu on datamme mukaan kasvanut varsinkin aamuisin ja päiväsaikaan, jolloin monet tekevät töitä kotona lapset ympärillään ja lastenkanavat toivottavasti osaltaan helpottavat arkea. Tämä poikkeuksellinen ajanjakso korostaa yhteyksien ja sisältöjen kulkemista käsikädessä", kertoo Telia Finlandin tv-liiketoiminnasta vastaava Olli-Pekka Takanen.Toukokuun aikana ohjelmistossa on tarjolla muun muassa vauhdikas koko perheen seikkailuelokuva Dora kadonnut kaupunki, uutuuselokuva Gemini Man sekä useita suosikkielokuvia vuosien takaa, muun muassa Tom Cruisen tähdittämät Jack Reacher, Collateral ja Minority Report. Lapsille on tarjolla muun muassa Ryhmä Hau, Blaze ja monsterikoneet, Seikkailija Dora ja Paavo Pesusieni.Sisältöä voi katsella Telia TV-sovelluksella, Telia digiboksilla tai Telian kaapeliverkossa kaapelikortilla.Lisätietoa asiasta saa tästä Paramountin lisäksi myös CNN-uutiskanava ja Nick Jr- ja Cartoon Network -lastenkanavat ovat auki toukokuun loppuun saakka.Lue myös: