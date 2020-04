Kyllästyitkö Zoomin käyttöön? Googlelta tulossa ilmainen kilpailija

Yritykset ja oppilaitokset ovat ympäri maailman innostuneet käyttämään etäpalaverien järjestämisessä Zoom-videopalvelua, mutta se ei välttämättä ole ollut tietoturvansa puolesta kaikkein luotettavin vaihtoehto. Korvaaviakin palveluita on, mutta niiden saatavuus ei ole ollut välttämättä kovin hyvä. Google on kuitenkin vastaamassa hätäkutsuun tekemällä Meet-palvelusta ilmaisen.

Tähän saakka Google Meet -etäpalaveripalvelun käyttö on onnistunut vain G Suite -tilaajille, mutta toukokuusta eteenpäin palvelua voivat käyttää ilmaiseksi kaikki Google-tunnusten omistajat. Jos sinulla on siis Gmail-sähköposti, voit käyttää Meetiä ilmaiseksi toukokuun alusta lähtien. Google Meet -tapaamisiin voi ottaa samanaikaisesti osaa 100 henkilöä.Google Meet -tapaamisten kesto on rajattu 60 minuuttiin, mutta Googlen mukaan käyttö onnistuu ilman tätä rajoitusta syyskuun loppuun asti. Palvelun saatavuutta aiotaan laajentaa vaiheittain. Mikäli olet kiinnostunut palvelusta, voit tilata palvelun ilmaisversion avautumisesta ilmoituksen täältä G Suite -käyttäjät tulevat saamaan jatkossakin extra-palvelua Googlelta, sillä he voivat järjestää 250 osallistujan tapaamisia sekä nauhoittaa videoita.