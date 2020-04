WhatsAppin viraaliviestien määrä vähentynyt radikaalisti – Syynä uudet rajoitukset

Mikäli viestiä on välitetty eteenpäin useita kertoja, ei vastaanottaja voi enää välittää viestiä kuin yhteen keskusteluun kerrallaan. Aiemmin viestin on voinut välittää useampaan keskusteluun kerralla. WhatsApp ei kuitenkan estä sananvapautta, sillä viestien välittäminen on edelleen mahdollista niin moneen keskusteluun kuin haluaa, mutta se ei onnistu enää niin helposti kuin aiemmin.Toimilla yritetään hankaloittaa välittämistä sen verran, että käyttäjät miettisivät onko viesti niin tärkeä, että sen välittämiseen useisiin ketjuihin kannatta nähdä vaivaa.WhatsAppin mukaan toimet ovat purreet, sillä viraalien viestien leviäminen on laskenut jo 70 prosentilla . WhatsApp ei kuitenkaan pysty mitenkään näkemään ja analysoimaan viestien sisältöä, joten on mahdotonta sanoa onko väärän tiedon leviäminen lähtenyt laskuun vai onko hupikuvien ja -videoiden leviäminen vain vähentynyt.