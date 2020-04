Roombalta uusi mallisarja Suomeenkin: 970 -sarja iskee keskihintaisten robotti-imureiden sarjaan

Käytännössä Roomba 970-sarjaon vanhan-sarjan ja aikoinaan arvostelussamme huikeat kehut saaneen-mallin risteytys.Edelleen myynnissä olevaan 980-malliin verrattuna joitain ominaisuuksia on hieman karsittu: akkukesto on hieman 980-sarjaa heikompi ja mattojen siivousta auttava ns.-ominaisuus on poistettu. Samalla kuitenkin hinta on romahtanut, ollen maahantuojan suositusten mukaan 499 euroa - ja imuria myydään tällä hetkellä jopa reilusti tuota halvemmalla monissa kaupoissa.Sarja eroaa selkeästi aiemmasta Roomban keskiluokasta siinä, että 970-sarjaan on sisällytetty mukaan karttaominaisuudet, jotka ovat aiemmin olleet pelkästään kalliimpien Roombien yksinoikeus. Aiemmin keskihintaan suosittelemamme Roomba e5 esimerkiksi ei karttoja osaa. Karttojen myötä 970-sarja osaa myös jatkaa siivousta akun latauksen jälkeenUutena mukaan on tuotu myös iRobot-yhtiön Imprint -linkkitekniikka, jonka avulla Roomba 970 osaa keskustella muiden iRobot-yhtiöiden tekniikkaa tukevien laitteiden kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Roomba 970 pystyy synkronoimaan siivouksen "älykkäästi" yhdessä Braava Jet m6 -moppirobotin kanssa.Odotammekin mielenkiinnolla uutukaisen testaamista tulevaisuudessa.Muistathan, että kaikki AfterDawnin robotti-imureiden arvostelut löytyvät täältä: