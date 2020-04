DJI paljasti uuden version huippusuositusta kopteristaan

Kopterimarkkinoita hallitseva DJI Mavic Airista. Uudessa Mavic Air 2:ssa kaikki on hieman parempaa kopterista kameraan saakka. Kopterimarkkinoita hallitseva on esitellyt uuden version yhtiön huippusuositusta drone-mallista,. Uudessa Mavic Air 2:ssa kaikki on hieman parempaa kopterista kameraan saakka.

Mavic Air 2:ssa on valmiiksi ohjelmoitu maisematunnistus, jota voi hyödyntää auringonlaskun tai muun näyttävän ilmiön kuvaamisessa. Kopterissa on lisäksi isompi akku eli sitä voidaan lennättää aiempaa pidempään. Kopterista löytyy lisäksi sekä edestä että takaa sensorit, jotka auttavat välttämään törmäyksiä lennon aikana. Lennokin pohjaan on vuorostaan lisätty lisävalo, jonka tarkoituksena on helpottaa laskeutumista hämärissä valaistusolosuhteissa.



Uutena turvaominisuutena Mavic Air 2:een on lisätty AirSense, joka varoittaa lennättäjää ilmatilassa liikkuvista muista ilma-aluksista. Koronaviruksen aiheuttamien ongelmien takia ominaisuus tulee ensin saataville Yhdysvalloissa ja kesän aikana muualla.







Mavic Air 2:sta löytyy 48 megapikselin kamera, jolla on tarkoitus ottaa 12 megapikselin valokuvia mutta myös 48 megapikselin suurkuvien räpsäisy onnistuu. 4K-videota kamera kykenee kuvaamaan 60 FPS:n taajuudella. Kameralla on myös mahdollista kuvata 8K-tarkkuudella time-lapse-videoita. Kopterin kauko-ohjain on uudistunut niin, ettei siinä ole enää huomiota herättäviä antenneja. Antennit on onnistuttu kutistamaan näkymättömiksi



DJI:n suositushinta Mavic Air 2:lle on Yhdysvalloissa 799 dollaria. Lisävarusteet sisältävä Fly More -paketti maksaa 988 dollaria.