Facebookin Messenger Roomsilla voi pitää 50 hengen videopuheluita ja WhatsAppissa voi puolestaan keskustella 8 kaverin kanssa samanaikaisesti

on kertonut useista uudistuksista, joita nähdään Facebookin omistamissa palveluissa. Täysin uusi ominaisuus on, jolla Facebook haastaa muun muassa Zoomin. Lisäksi WhatsAppissa voi pian pitää videokeskusteluja kahdeksan ihmisen kanssa samanaikaisesti.

Messenger Rooms on ominaisuus, jolla pystyy Messengeristä tai Facebookista käsin tehdä videopuhelun jopa 50 ihmiselle samanaikaisesti ilman aikarajoituksia. Tekijä päättää, ketkä voivat liittyä videopuheluun, joka onnistuu vaikkapa Facebookin uutisvirran kautta. Muut voivat myös liittyä kutsun kautta videopuheluun puhelimella tai tietokoneella, vaikka heillä ei olisikaan Facebook-tiliä. Messenger-sovelluksen kautta voi kuitenkin käyttää erilaisia AR-ominaisuuksia kuten pupunkorvia.Ominaisuus toimii tällä hetkellä vain muutamissa maissa ja muualle se tulee saataville seuraavien viikkojen kuluessa. Facebookin "huoneiden" luominen onnistuu pian myös Instagramin tai WhatsAppin kautta.WhatsAppissa puolestaan pystyy pian keskustelemaan videopuhelussa kahdeksan ihmisen kanssa samanaikaisesti. Aiemmin videopuhelussa on pystynyt keskustelemaan neljän ihmisen kanssa samanaikaisesti.Näiden lisäksi palvelut saavat muutamia erilaisia pienempiä uudistuksia.Facebookin puolella voi luoda vain netissä tapahtuvia tapahtumia ja pian tapahtuman voi liittää Facebook Liveen, jolla tapahtuman voi striimata muille. Lisäksi Facebook suunnittelee lisäävänsä mahdollisuuden pääsymaksun perimiseen tällaiseen Facebook Live-tapahtumaan. Suoria videolähetyksiä voi nyt vain kuunnella, mikäli internet-yhteys on heikko.Instagramin puolella livelähetyksiä voi nyt katsoa ja kommentoida tietokoneen selaimen välityksellä. Lisäksi Instagram Live -videot voi nyt tallentaa IGTV -palvelun puolelle, jotta ne säilyvät katsottavissa enemmän kuin 24 tunnin ajan.Kaikki tiedot uudistuksista voit katsoa tästä Lue myös: