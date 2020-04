Arvostelu: Braava Jet m6 moppausrobotti

Lähtötilanne

Braava Jet m6 - millainen se on

Tekniset tiedot

Mitat Leveys 26cm, korkeus 8,9 cm Paino 2,2 kg Vesisäiliön koko 450 ml Akkukesto 160 min (lataus 3 tuntia) Suositeltu siivousalue 90 m2 tai alle Muuta Osaa ladata itsensä ja jatkaa työtä (recharge & resume)

Käyttöönotto



Braava Jet m6 latausasemassaan

Oikean pesuliinan valinta

Kertakäyttöiset kosteat pesuliinat

Kertakäyttöiset kuivat pesuliinat

Uudelleenkäytettävät kosteat pesuliinat

Uudelleenkäytettävät kuivat pesuliinat



Braava tunnistaa pesuliinat niiden takapuolella olevasta liitospahvista ja niissä olevista rei'istä



kokoelma erilaisia pesuliinoja, ylhäältä alas: uudelleenkäytettävä kuivaliina, kertakäyttöinen kuivaliina ja alimpana kertakäyttöinen märkäpesuliina

Sovellus



iRobot HOME -sovelluksen päänäkymä



käynnistettäessä moppaus sovelluksen kautta, voidaan valita mitä seuraavaksi tapahtuu: mitkä huoneet siivotaan vai siivotaanko koko asunto

Käyttö

Braava tositoimissa

Siivousjälki

Matot

Ongelmat

Yhteenveto

Plussat

osaa jatkaa siivousta akun loputtua (recharge & resume)

hyvä siivousjälki

tunnistaa matot

huonekohtainen siivous

selkeä mobiilisovellus, suomeksi

erittäin helppokäyttöinen

Miinukset

hieman liian pieni tankki isompiin asuntoihin

erikoiset ongelmat matalien kynnysten kanssa

vaatii edes vähän valaistusta, jotta kartat toimisivat

kallis

Tähdet

Keskustelua

Lue myös

Olemme testanneet vuosien varrella hurjan määrän erilaisia siivousrobotteja, mutta moppeja emme ole päässeet montaakaan tähän mennessä testaamaan. Joten lähtökohta on mielenkiintoinen: voiko robomoppi tuoda jotain lisäarvoa siivoukseen roboimurin rinnalle - tai jopa sen korvaajaksi.Testasimme Braavaa hurjat neljä kuukautta, jotta saimme mahdollisimman hyvän kuvan robomopin toiminnasta oikeassa elämässä.Otimme testikodiksi 70m2 kerrostaloasunnon, jossa on 2 makuuhuonetta, iso keittiö-olohuone -yhdistelmä sekä iso kylpyhuone. Asunto on ideaali kohde siinäkin mielessä, että kaikki lattiapinnat ovat mopille sopivaa materiaalia - koko asunnon lattiat ovat laminaattia.Asunto siivotaan pääosin robotti-imurin avulla, mutta mopataan käsin noin parin viikon välein. Tähän saumaan siis Braava tulee testiin, tukemaan pääosin imuroinnilla tapahtuvaa siivousta.Täydellinen kohde siis, jossa saadaan myös helposti vertailukelpoista tulosta käsin tehtävään moppaukseen verrattuna.Laite itsessään on suhteellisen kookas - samaa kokoluokkaa tyypillisimpien robotti-imureiden kanssa.Roomban kanssa sukulaisuus näkyy ulkonäössä välittömästi, selkeästä, isosta CLEAN -napista päällä sekä tietysti iRobot-yhtiön logosta keskellä laitetta.Käteen nostettuna Braava tuntuu erittäin hyvältä ja jämerältä - mikään paikka ei nitise, eikä sitä käännellessä tule lainkaan oloa, että laite voisi mennä rikki väärin käsittelemällä. Painoa Braavalla on 2,2 kg, kun vesisäiliö on tyhjänä.Pakkauksen mukana toimitetaan siivousliinoja, latausasema sekä tietysti itse robotti.Käyttöönotto noudattelee samaa rataa kaikkien muidenkin nykyaikaisten siivousrobottien kanssa. Eli aivan ensimmäisenä Braavan latausasemalle etsitään paikka kotoa, josta se pääsee vapaasti lähtemään liikkeelle ja jonne se voi homman hoidettuaan palata takaisin.Paikan löydyttyä, laitetaan Braava latautumaan latausasemaan ja siirrytään seuraavaan vaiheeseen. Seuraava vaihe onkin luonnollisesti robotin kanssa keskustelevan mobiilisovelluksen asentaminen kännykkään.Käytössä on täsmälleen sama sovellus, jolla ohjataan myös muita iRobot -yhtiön tuotteita, kuten mm. Roomban imureita. Sovellus on selkeä ja toimii myös selkeällä suomenkielellä. Tämän jälkeen sovellus yhdistetään Braavan kanssa ja määritellään halutut siivousasetukset.Seuraavaksi on syytä avata asunnon kaikki väliovet ja kerätä turha krääsä lattialta ja ohjeistaa Braavaa tekemään tutustumiskäynti asunnon pohjapiirustukseen kiertämällä paikat läpi. Tämä vaihe on hieman hidas, eikä se tule yhdellä kertaa täysin valmiiksi - Braava täydentää pohjapiirustusta jatkossa tavallisten siivouskertojen myötä.Kiertoajelun jälkeen Braava on valmis tositoimiin.Braavaan saa hankittua neljänlaisia pesuliinoja, jotka napsautetaan laitteen pohjaan kiinni:Kosteiden ja kuivien pesuliinojen erona on se, että kuivaa liinaa käytettäessä Braava ei käytä lainkaan vettä, vaan liinalla lähinnä pyyhitään kuivana pölyjä pois lattiapinnoista. Parin kokeilun jälkeen emme kokeneet kuivien liinojen käyttöä missään tilanteessa mielekkäänä, vaan käytimme nimenomaan kosteita liinoja, joissa siis Braava suihkuttaa vettä lattialle ja moppaa lattian liinalla sen jälkeen.Ja luonnollisesti kertakäyttöisten ja uudelleen käytettävien ero tulee ilmi jo nimestä. Uudelleenkäytettävät liinat voidaan pestä pyykkikoneessa ja käyttää uudestaan. Jo luontoarvojen takia suosimme nimenomaan uudelleenkäytettäviä liinoja koko testimme ajan.Kuten jo edellä mainituksi tuli, käyttää Braava samaa mobiilisovellusta kuin muutkin iRobot -yhtiön tuotteet. Sovellus,, on saatavilla sekä Androidille että iPhonelle.Ja kuten nykyaikaisissa ns. connected -laitteissa muutenkin, käytännössä Braavan tehokas käyttö vaatii sen, että kodista löytyy langaton lähiverkko (WLAN), johon robotti yhdistyy ja jonka kautta se kommunikoi käyttäjälle päin.Sovellus itsessään on äärimmäisen selkeä - sovelluksen päänäkymää hallitsee valtava CLEAN-nappi, joka toimii pitkälti kuten robotissa itsessäänkin oleva vastaava nappi - sitä painamalla robotti aloittaa siivouksen.Mutta tässä kohtaa tulee yksi selkeä ero pelkkään laitteen päällä olevaan CLEAN-nappiin verrattuna. Braava Jet m6 tukee asunnon pohjapiirustusta ja siihen tehtyä huonejakoa. Eli sovelluksen kautta robottia käynnistettäessä voidaan myös valita ne huoneet, jotka robotin halutaan siivoavan. Eli vaikkapa lastenhuone voidaan jättää tällä kertaa väliin, jos siellä lojuu lattialla kesken jäänyt palapeli.Kartoitus tapahtuu samoin kuin kaikkein kalleimmissa Roomba-malleissa, eli Braavassa on pieni, yläviistoon osoittava kamera, joka kartoittaa asuntoa kattoa kuvaten.Sovelluksen kautta voidaan myös säätää Braavan siivousasetuksia. Niissä ei valtavasti säädettävää sinänsä ole, mutta tärkeimpänä kohtana mainittakoon veden käytön säätely. Tämä on tärkein asia, kun robottia säädetään, sillä vettä Braava ei osaa hanasta käydä lisää hakemassa. Joten testaamalla muutaman kerran vesisäiliön riittävyyden suhteessa oman asunnon kokoon, voidaan säätää käytetyn veden määrä niin, että säiliöllinen riittää koko asunnon siivoukseen.Tärkein kohta sovelluksessa on kuitenkin ajastusten säätö. Käytännössä robottien on suunniteltu toimivan pitkälti itsenäisesti, joten niiden ajastaminen on toimimaan automaattisesti on looginen temppu.Ajastusten määrittäminen on tehty sovelluksen kautta erittäin helpoksi ja selkeäksi - viikonpäivien tasolla voidaan muokata ajastuksia käytännössä täysin vapaasti.Braavan käyttö on alkusäätöjen jälkeen naurettavan helppoa: se käynnistyy ja hoitaa hommansa, kun sitä komennetaan tekemään niin. Komentaminen tapahtuu siis käytännössä jollain kolmesta tavasta: ajastusten kautta, painamalla laitteen päällä olevaa CLEAN-nappia tai lähettämällä robotti töihin sovelluksen kautta.Arkikäytössä isoimmaksi ongelmaksi muodostuu vesisäiliön täyttäminen - seikka, jossa moppi eroaa eniten robotti-imurista. Robotti-imurinhan voi jättää käytännössä ajastettuna töihin vaikka viikkokausiksi, mutta Braava vaatii säännöllisesti omistajansa huomiota vesisäiliön täytön muodossa.Myös pesuliinojen vaihto on oma projektinsa. Jos Braavaa käyttää ainoana siivoustapana, liinoja täytyy vaihtaa käytännössä parin siivouskerran jälkeen. Jos taas Braava lähinnä viimeistelee imuroinnin jälkeisen siivouksen, on vaihtoväli vähän pidempi. Liinojen vaihto itsessään on todella helppo homma, siinä menee vain muutama sekunti, kun edellinen liina napsautetaan irti robotin pohjasta ja tilalle vaihdetaan puhdas liina.Myös robotin renkaita kannattaa puhdistaa esim pölyrätillä aina aika ajoin, mutta tässä suhteessa Braava tuntuu kehittyneen edeltäjistään ja renkaanjäljet eivät olleet testissämme mitenkään huomattava ongelma.Braavan siivous on erittäin hidasta ja turhauttavaa katseltavaa. Sen vauhti on kertaluokkaa hitaampi kuin minkään testaamamme robotti-imurin, joten aikaa sen siivoukselle kannattaa varata pääsääntöisesti sellaisiin hetkiin, kun kukaan ei ole kotona.--video siivouksesta--Braavan siivous toimii käytännössä niin, että robotti suihkuttaa pienen määrän vettä eteensä, noin 30cm päähän itsestään ja sen jälkeen tekee hetken aikaa edestakaista liikettä noin 50cm matkan ajalta - ja toistaa saman taas hieman eteenpäin siirryttyään.Robotin liikkuminen itsessään on kehittynyt valtavasti, kiitos karttaominaisuuksien - ja esimerkiksi edullisista Roombista tuttua poukkoilua sinne tänne ei Braavan kanssa tapahdu.Mutta testiasuntomme, reilun 70m2 kokoinen kerrostalohuoneisto, siivoaminen kesti toisinaan useamman tunnin.Jos robotin akku loppuu kesken siivouksen, se osaa palata latausasemalleen lataamaan itseensä virtaa - ja jatkaa tämän jälkeen siitä, joihin siivous keskeytyi.Siivouksen tultua valmiiksi robotti palaa latausasemalleen ja lähettää ilmoituksen omistajansa kännykkään valmiista lopputuloksesta.Siivousjälki oli kauttaaltaan hyvällä tasolla, kun käytimme Braavaa imuroinnin apuna. Parhaiden roboimureidenkin jäljiltä Braava onnistui löytämään mikroskooppisen pientä pölyä lattioilta lähes joka kerta, joten jo pelkästään pesuliinojen jäljistä voitiin päätellä siivouksen tehostuneen mopin ansiosta.Erityisen ilahtuneita olimme Braavan kyvystä puhdistaa lattialistojen reunat erittäin tarkasti. Braava toimii seinänvierustoilla hieman samaan tapaan kuin osa Roomban malleista, eli "nitkuttaa" itseään hieman jalkalistoja varten ja etenee hieman hassusti, mutta tehokkaasti. Liina on hieman robottia itseään leveämpi, joka auttaa reunojen puhdistuksessa merkittävästi.---video siivouksesta--Ainoaksi ongelmaksi tuli se, että liina piti muistaa vaihtaa säännöllisesti, muutoin luonnollisestikin siivouksen hyödyt jäivät pitkälti saavuttamatta. Myös toisinaan tehtävä robotin renkaiden puhdistus pölyrätillä oli tarpeen - havaitsimme pari kertaa ikäviä renkaanjälkiä muuten hyvin puhdistetussa laminaattilattiassa.Kokeilimme Braavaa myös ainoana siivousvälineenä parin viikon ajan, mutta tuolloin tulos oli kaikkea muuta kuin tyydyttävä - talvi 2019-2020 toi mukanaan sisälle valtavan määrän hiekkaa ja soraa ja niiden kanssa Braava oli pahasti pulassa.Myöskään sitkeämpien roiskeiden siivoukseen Braavasta ei ole perinteisen moppauksen korvaajaksi. Eli käytännössä jos lattialle on roiskunut kahvia, joka on päässyt kuivumaan siihen kiinni, Braava ei kaikkea siitä irti saa. Tähän on luonnollisesti selityksenä laitteen vähäinen paino - käsin mopatessa sitkeimmät liathan saadaan irti nimenomaan hartiavoimin, eli lyömällä moppiin enemmän painoa mukaan.Mutta yhteenvetona voidaan sanoa, että jos kodissa on paljon kovaa lattiapintaa, Braava parantaa pelkän imuroinnin lopputulosta huomattavasti.Braava osaa tunnistaa matot varsin hyvin ja ei siirry niiden päälle siivoamaan. Ainoastaan tietyissä kontrastieroissa ongelmia tuli: jos lattia itsessään on kovin tumma ja sen päällä on yhtä tumma, matala matto, Braava kiipesi maton päälle kahteen otteeseen testijaksomme aikana.Braavan kyky tunnistaa matot aiheutti myös ongelmia. Se nimittäin luuli testikohteessamme olevia erittäin matalia (noin 2mm) kynnyksiä matoiksi useamman kerran ja kieltäytyi siirtymästä huoneesta toiseen, koska "matto" esti sen kulun.--kuva kynnyksestä--Tämä oli ongelma etenkin kartoitusajon aikana ja testijaksomme aikana kuluikin useampi viikko ennen kuin saimme luotua valmiin pohjapiirustuksen asunnosta sovelluksen käyttöön.Toinen ongelma ei sinänsä ole ongelma, mutta on asia, joka kannattaa huomata, kun Braavaa väistämättä vertaa robotti-imureihin: Braavaa ei voi jättää omatoimisesti siivoamaan vaikkapa lomalla ollessa, koska sen vesisäiliö ei yksinkertaisesti riitä kovin moneen pesukertaan. Myös liinojen vaihto vaatii omistajalta toimia.Eli vaikka Braava on sinänsä teknisesti varsin itsenäinen kapistus - sen voi ajastaa, se osaa ladata itsensä, jne - se ei kuitenkaan ole täysin omatoiminen siivousapu, kuten kalleimmat roboimurit ovat.Viimeinen mainitsemisen arvoinen ongelma koskee samaa, joka koskee myös iRobot -yhtiön kalleimpia Roomba-malleja. Tämä liittyy Braavan tapaan navigoida asunnossa, kameran avulla. Käytännössä tekniikka toimii erinomaisen hyvin, mutta se lopettaa toimimisen, kun Suomessa on tammikuu ja asunnossa on säkkipimeää. Tällöin Braava siis osaa edelleen siivota, muttei pysty enää noudattamaan karttaohjeistustaan, siivoukseen valittujen huoneiden osalta.Braava Jet m6 on erinomainen moppirobotti ja testikokemuksemme perusteella ehdottomasti loistava siinä, mihin se on suunniteltukin: automaattisena moppina.Olemme aiemmin arvostelleet Braavan edeltäjän, Braava Jet 240:n ja Braava Jet m6 korjaa lähes kaikki ongelmat, joista tuolloin robomopissa kritisoimme.Kuitenkaan kodin ainoaksi siivousvälineeksi emme suosittelisi Braavaa, sillä pelkkä moppi ei riitä ottamaan irtonaista, isompaa likaa, kuten hiekkaa tai soraa pois lattioilta. Toki, jos kodin lattiapinnoilta löytyy lähinnä pölyä, on tilanne eri.Lisäksi Braavan avulla ei päästä siihen pisteeseen, että siivous olisi täysin automaattista, kuten robotti-imureiden kanssa parhaimmillaan päästään: Braavankin vesisäiliötä täytyy täyttää ja pesuliinoja vaihtaa.Braavaa suosittelemme vilpittömästi kotitalouksiin, joissa on paljon kovaa lattiapinta-alaa, todella vähän mattoja, jo ennestään robotti-imuri, ylimääräistä rahaa ja halutaan vielä roboimuriakin puhtaammat lattiat. Kriteerit eivät valitettavasti välttämättä kovin monella täyty.Hintataso on sinänsä tyyris, mutta toisaalta Braava sisältää käytännössä samat navigointiominaisuudet ja hienoudet kuin iRobot -yhtiön yli tuhat euroa maksavissa Roomba-malleissa, joten niihin nähden laite on jopa edullinen, nykyisellä noin 700 euron hinnallaan.Mutta mielestämme hyötyyn nähden Braava on valitettavasti liian kallis valtaosalle kotitalouksista.Tähtien antaminen oli hieman pohdiskelua vaativa prosessi. Braavasta ei mielestämme ole ainoaksi siivousvälineeksi, mutta arvostelimme sen puhtaasti robottimoppina, emmekä verranneet sitä esimerkiksi robotti-imureihin.Tähdistä lähtee yksi pois. Syynä tähän olivat erikoiset ongelmat kynnysten tunnistuksessa sekä se, että vesisäiliö on edelleen mielestämme turhan pieni - nyt se vaatii jo keskikokoisessa perheasunnossa päivittäistä täyttöä, eikä tällöin robotin perusidea siitä, että se huolehtii asioista puolestasi, toteudu aivan täysin. Eteenpäin on menty kuitenkin parin vuoden takaisista malleista ja parannettavaa tässä tuotekategoriassa on kovin paljoa enää keksiä.Kuulisimme mielellämme, jos robotti-imureista ja robottimopeista on kysyttävää, kommentteja tai kokemuksia. Keskustelua voi käydä vaikkapa keskustelualueidemme-ketjussa.Olemme vuodesta 2018 lähtien arvostelleet robotti-imureita ja muuta kodin robotiikkaa, joten suosittelemme tutustumaan myös muihin arvosteluihimme: