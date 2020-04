Apple Music -sovellus toimii nyt Samsungin älytelevisioissa

Apple Musicia voi käyttää Samsungin älytelevisiolla yli sadassa maassa. Sovelluksesta löytyy yli 60 miljoonaa kappaletta ilman mainoksia ja sovelluksen kautta voi myös katsella musiikkivideoita. Lisäksi tilaajat saavat käyttöönsä räätälöidyt päivittäiset suositukset sekä uuden At Home With Apple Musicin, joka sisältää uusia soittolistoja ja artistihaastatteluja."Tavoitteenamme on aina ollut tarjota parhaita viihde-elämyksiä kuluttajille. Nyt, kun he viettävät enemmän aikaa kotona, olemme sitoutuneempia tähän tavoitteeseen kuin koskaan", sanoo Samsung Electronicsin strategisten kumppanuuksien ja liiketoiminnan kehittämisen johtaja Salek Brodsky.Samsung on aiemminkin tehnyt yhteistyötä Applen kanssa sovelluksien suhteen, sillä viime vuoden puolella Samsung toi Apple TV -sovelluksen Samsungin televisioille "Viime vuonna olimme ensimmäinen TV-valmistaja, joka tarjosi Apple TV -sovelluksen, ja tänään tarjoamme ensimmäisenä Apple Musicin. Yhteistyömme Applen kanssa on ollut tärkeä tekijä tuodessamme kuluttajille vertaansa vailla olevan viihdevalikoiman, etenkin nyt, kun he kaipaavat enemmän sisältöä älytelevisioihinsa", Brodsky jatkaa.