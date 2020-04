Päivän diili: Bose Noise Cancelling Headphones 700 -vastamelukuulokkeet hinta 279 euroa (säästä 70 euroa)

Päivän diili

Bose Noise Cancelling Headphones 700 -kuulokkeet toimivat langattomasti ja ne sisältävät neljä mikrofonia sekä tehokkaan melunvaimennuksen. Ääntä voi ohjata kosketusalustan avulla ja kuulokkeet tukevat myös Google Assistant-ääniavustajaa.Akkukestoksi luvataan jopa 20 tuntia ja ne latautuvat täyteen 2,5 tunnissa USB-C -liitännän kautta. Lisäksi kuulokkeissa on 2.5 mm:n -kuulokeliitäntä, jota varten pakkauksen mukana toimitetaan 2,5 mm - 3,5 mm -äänikaapeli. Pakkauksen mukana toimitetaan myös kotelo kuulokkeita varten.Lisätietoa kuulokkeista saa tästä Tarjous löytyy Gigantilta ja se on voimassa su 26.4. asti. Saatavuus on hyvä.Nämä Bosen vastamelukuulokkeet kilpailevat muun muassa Sony WH-1000XM3 -kuulokkeita vastaan, joita saa tällä hetkellä 249 eurolla Lue myös: