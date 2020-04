AKG:n N700- ja Y600 -langattomat melunvaimennuksella varustetut kuulokkeet saapuvat myyntiin Suomessa

AKG N700 ja Y600 hinta

Molemmat uutuudet hyödyntävät aktiivista melunvaimennusta. Molemmat toimivat langattomasti Bluetoothin välityksellä N700 -kuulokkeiden käyttäessä 4.2 -yhteyttä ja Y600 puolestaan 5.0 -yhteyttä.Bluetoothin ja melunvaimennuksen kanssa N700 -kuulokkeiden luvataan tarjoavan jopa 23 tunnin akunkeston ja vastaavasti Y600 tarjoaa 25 tunnin akunkeston. Molemmille luvataan jopa 36 tunnin akunkesto, kun ääntä toistetaan melunvaimennuksen kanssa 3,5 mm:n kuulokeliitännän kautta. Kuulokkeista löytyy myös USB-C -liitäntä lataukseen.Molemmat kuulokkeet on myös varustettu Ambient Aware- ja Talk Thru -tekniikoilla, joiden avulla käyttäjä voi kommunikoida ulkomaailman kanssa poistamatta kuulokkeita päästään. Molemmista löytyy myös tuki Android sekä iOS -käyttöjärjestelmille ja kuulokkeiden avulla voi käyttää puhelimien ääniavustajia.N700 -kuulokkeiden taajuusvaste on 10 - 20 kHz ja impedanssi 30 ohm. Y600 -kuulokkeiden vastaavat luvut ovat 10 - 24 kHz ja 32 ohm. N700 -kuulokkeet painavat 278 grammaa ja Y600 puolestaan 322 grammaa."AKG:lla on pitkä ja arvostettu historia ensiluokkaisten äänentoistotuotteiden valmistajana, ja Samsung on pitkään työskennellyt heidän kanssaan puhelin- ja tablettikuulokkeiden sekä muiden ääniratkaisujen parissa. AKG N700 -kuulokkeiden saapuminen Pohjoismaihin tarkoittaa, että entistä useammilla on mahdollisuus kokea AKG:n premium-kuulokkeiden puhdas äänenlaatu ja vastamelutoiminto niin sohvalla kuin tien päälläkin", toteaa Rikard Skogberg, Samsung Nordicin AKG-tuotepäällikkö.Lisätietoa N700 -kuulokkeista saa tästä ja Y600 -kuulokkeista tästä AKG N700:n suositushinta on 299 euroa ja se saapuu saataville heti. AKG Y600 puolestaan saapuu markkinoille huhtikuun lopussa ja sen suositushinta on 199 euroa Lue myös: