Microsoftin tavaramerkki paljastaa uuden Xbox-logon

Molemmat ovat jo pikku hiljaa tiputelleet tietoa julkisuuteen muun muassa konsoleiden spekseistä ( Xbox Series X ja PlayStation 5 ) ja ohjaimista Paljon on toki vielä paljastamattakin, ja niin on varmasti aivan viimeiseen hetkeen saakka, mutta nyt patenttihakemus paljastaa yhden pienen, mutta merkittävän yksityiskohdan Microsoftin uudesta tulokkasta.Microsoft on näet hakenut patenttia Series X:lle, ja patenttihakemus pitää sisällään myös logon. Kyseessä on uuden konsolin logo, joka muuntuu melkoisesti aiemmasta. X:llä varustettu pallo on kadonnut ja tilalla on tyylitelty, mutta simppeli Series X.Kuten logon kuvauksessa kerrotaan, niin logo koostuu pystytasossa olevasta Series-sanasta ja sen vieressä olevasta suuresta, tyylitellystä X-kirjaimesta. Toki patenttihakemus ei tarkoita, että yhtiön täytyy käyttää logoa markkinoinnissa, mutta näin todennäköisesti tulee olemaan. Sonysta poiketen Microsoft on muuttanut logoa näyttävästi. Ilmeisesti Sony luottaa brändin itseisarvoon, kun taas Microsoft haluaa uudistaa konsolin ilmettä edeltäjästä. Tämä tietysti käy järkeen ottaen huomioon, että Sony oli selkeä voittaja edeltävässä sukupolvessa.