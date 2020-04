Epic Games tarjoaa kaksi ilmaista peliä, joukossa Just Cause -sarjan uusin

Peleistä selkeästi korkeamman profiilin tuotos on Just Cause -sarjan uusin peli, joka julkaistiin vuonna 2018. Kyseessä on tunnettu toimintaseikkailusarja, joka on suoraa jatkoa 2015 julkaistulle Just Cause 3:lle.Just Cause 4:ssä pelaaja astuu agentti Rico Rodriguezin saappaisiin ja lähtee metsästämään hänen menneisyytensä totuuksia. Tarjolla on seikkailua avoimessa maastossa, ammuskelua eri aseilla ja toimintaa eri muodoissaan.Toinen ilmaispeleistä on 2016 julkaistu indie-peli Wheels of Aurelia. Tässä pelissä pelaaja lähtee road tripille 70-luvun Italian länsirannikolle. Pelaaja istuu autoon Lellana, joka oppii matkallaan paitsi omasta menneisyydestään niin myös Italian historiasta. Indie-palkintoja saanut autoilupeli siältää myös 70-luvun fiiliksiä sisältävän alkuperäisen soundtrackin.Molemmat peleistä ovat saatavilla ilmaiseksi vielä vuorokauden ajan. Tarjoukset loppuvat huomenna kello 18.00 Suomen aikaa. Muista, että voit hakea pelit itsellesi jo nyt alla olevista linkeistä, vaikka et halua pelata tai edes ladata niitä koneelle heti.