Sony PlayStation 5 julkaistaan vuoden 2020 lopulla - nämä asiat konsolista tiedetään

Tekniset tiedot

Pelit

PlayStation 5 ohjain

PlayStation 5 julkaisu, hinta ja saatavuus

Ihan kaikkea laitteesta ei vielä tiedetä, mutta Sony on virallisesti vahvistanut konsolin käyttävän muun muassa AMD:n kahdeksalla ytimellä varustettua suoritinta sekä nopeaa SSD-tallennustilaa. Sony on myös paljastanut tulevan konsolin ohjaimen, joka parantaa pelikokemusta. Konsolin virallista hintaa ei vielä tiedetä, mutta muutamia huhuja asian suhteen on liikkeellä.Tässä on muutamia asioita, jotka tulevasta PlayStation 5 -pelikonsolista ovat tällä hetkellä tiedossa.Sony on virallisesti paljastanut PlayStation 5:n teknisiä tietoja ja ominaisuuksia.PS5 tulee sisältämään AMD Ryzer Zen 2 -suorittimen, jonka kahdeksan ydintä toimivat parhaimmillaan 3,5 gigahertsin kellotaajuudella. Grafiikkaprosessori toimii vuorostaan 2,23 gigahertsin tajuudella ja 36 laskentayksikköä tuottavat koneeseen 10,28 TFLOPSin edestä laskentatehoa. Tehokkaat komponentit mahdollistavat muun muassa säteenjäljitysteknologian hyödyntämisen. Peleissä hyödynnetään valon laskennallista simulointia eri materiaaleissa heijastusten, valaistuksen ja varjojen kanssa.GDDR6-käyttömuistia laitteeseen on tulossa 16 gigatavun edestä. Yksi tärkeä ominaisuus on myös nopea SSD-tallennustila, jota löytyy yhteensä 825 gigatavun edestä. SSD vähentää huomattavasti muun muassa pelien käynnistymisaikoja sekä isompien pelien kenttien latausaikoja. Konsolissa on myös 4K UHD Blu-ray -asema, NVMe SSD -liitin sekä tuki ulkoisille USB-kiintolevyille. Tehojen puolesta PlayStation 5 tarjoaa tuen 4K 120Hz ja 8K -näytöille sekä PlayStation VR -virtuaalitodellisuuslaseille.PS5-pelit tulevat hyödyntämään immersiivistä 3D-ääntä, jonka mahdollistaa Tempest-moottori. 3D äänen avulla pelaajat pystyvät esimerkiksi kuulemaan kuinka ympärillä putoavat vesipisarat osuvat eri materiaaleihin.Sony uskoo, että yli 4000 PlayStation 4 -pelin joukosta suurin osa toimii myös uudella konsolilla. Monet PS4-pelit tulevat myös hyötymään tulevan konsolin tehokkaammasta suorityskyvystä tarjoten sulavamman kokemuksen sekä mahdollisesti korkeamman resoluution. Tällä hetkellä Sonyn mukaan vähintään 100 suosituinta PS4-peliä tulee toimimaan heti PS5:lla julkaisun yhteydessä.PS4-pelien yhteensopivuuden lisäksi muutamia tulevia PS5-pelejä on jo vahvistettu. Vahvistettuihin peleihin kuuluvat muun muassa Outriders, Godfall, Dying Light 2, Warframe, Gothic, Rainbow Six Siege, Watch Dogs: Legion ja WRC 9Sony on virallisesti paljastanut PlayStation 5:n DualSense -ohjaimen ulkonäön sekä sen ominaisuuksia. DualSensen näppäinasettelu on edelleen sama kuin vanhemmissa DualShock -ohjaimissa. Muotoilu on kuitenkin hieman uudistunut esimerkiksi keskellä olevan kosketuslevyn suhteen.Sony haluaa tuoda enemmän tunnetta pelaamiseen uuden ohjaimen avulla. Ohjaimesta löytyy uudistettu haptinen palaute, jonka avulla tärinätehosteet tuntuvat pelaamisen entistä todenmukaiselta. Esimerkiksi mudassa ajamisen pitäisi nyt tuntua enemmän mudassa ajamiselta.Toinen uudistus on adaptiiviset liipaisimet L2- ja R2-painikkeissa, joiden avulla pelaa pystyy esimerkiksi tuntemaan jousen jännittymisen ennen nuolen vapauttamista.DualShock 4:n Share-painike muuttuu Create-painikkeeksi, jolla pystyy luomaan sekä jakamaan pelin klippejä muiden kanssa. Sony lupaa jakaa tästä ominaisuudesta lisää tietoa lähempänä konsolin julkaisua. Lisäksi ohjaimessa on mikrofoni, jonka kerrotaan kelpaavan nopeisiin keskusteluihin kavereiden kesken. Ohjaimen lataaminen tapahtuu USB-C -liitännän välityksellä.Sony on virallisesti ilmoittanut PlayStation 5:n julkaisun sijottuvan loppuvuoteen 2020 eli konsolin pitäisi saapua saataville joulun alla. Koronaviruspandemian on huhuttu vaikuttavan konsolin julkaisuun, mutta tällä hetkellä Sonyn mukaan alkuperäinen julkaisuajankohta tulee pitämään.Koronavirus on kuitenkin vaikuttanut konsolin komponenttien valmistukseen sekä saatavuuteen. Tämän myötä konsolin saatavuus saattaa olla heikompaa sekä aiottua kalliimpaa Sony on kertonut yhteistyökumppaneilleen, että niiden tulisi varautua noin 5 – 6 miljoonan PlayStation 5 -konsolin valmistamiseen maaliskuun 2021 loppuun mennessä (jolloin Sonyn kirjanpitovuosi päättyy). PlayStation 4:ää myytiin vuoden 2013 marraskuun ja vuoden 2014 alun aikana yli 7,5 miljoonaa kappaletta ja valmistettiin siis vielä tätä enemmän.Sony ei ole virallisesti vahvistanut konsolin hintaa, sillä Sony ei vielä itse tiedä mihin hintaluokkaan konsoli kannattaa asettaa. Tuotantokustannusten lisäksi PS5:n hintaan vaikuttaa myös tulossa oleva Microsoftin Xbox -konsoli, jonka julkaisuajankohta on pitkälti sama kuin uuden PlayStationin.Tällä hetkellä PlayStation 5:n uskotaan maksavan 499 dollaria. PS5 löytyy jo listattuna muutaman jälleenmyyjän sivulta Tulevia PS5-uutisia AfterDawnin sivulla voi katsella tämän linkin takaa