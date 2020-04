Koronavirus osoittaa laantumisen merkkejä – Apple avaa myymälöitä

Merkkejä koronaviruksen pahimman aallon menemisestä ohi on saatu ympäri maailmaa. Suomessa on esimerkiksi purettu Uudenmaan rajojen sulku ja Etelä-Koreassakin tautitilanne on jo sellainen, että Merkkejä koronaviruksen pahimman aallon menemisestä ohi on saatu ympäri maailmaa. Suomessa on esimerkiksi purettu Uudenmaan rajojen sulku ja Etelä-Koreassakin tautitilanne on jo sellainen, että Apple on päättänyt avata liikkeensä uudelleen maassa

Apple sulki myymälänsä Kiinassa helmikuussa, kun koronaviruksen leviäminen oli maassa pahimmillaan. Tämän jälkeen koronavirus levisi Etelä-Koreaan ja Eurooppaan, minkä seurauksena Apple sulki kaikki liikkeensä. Kiinassa tosin tautitilanne oli ehtinyt rauhoittua sen verran, että Apple päätti avata liikkeensä uudelleen maassa. Tapahtumaketjussa ollaan siis nyt siinä tilanteessa, että Apple alkaa valmistautua liikkeiden uudelleen avaamiseen.



Etelä-Korean ja Kiinan ulkopuolella olevien Apple Store -myymälöiden avaamisen aikataulusta ei ole vielä tarkkaa tietoa, mutta Yhdysvalloissa Apple on luvannut avata liikkeet toukokuun aikana. Etelä-Koreassa Apple Store -liikkeen on tarkoitus palvella ensisijaisesti huoltoa tarvitsevia asiakkaita. Tavaroiden ostoon Apple suosittelee käyttämään liikkeestä noutoa.







Vaikka koronavirus näytti leviävän väkirikkaassa Etelä-Koreassa nopeasti, ei maassa ole todettu vasta kuin reilut 10 000 tartuntaa. Kuolintapauksia on vain 229 kappaletta