Amazon kiihdyttää rekrytointeja – Palkkaa 75 000 uutta työntekijää lisää

Samalla kun palvelualat irtisanovat ja lomauttavat työntekijöitään Yhdysvalloissa, on Amazon aloittanut suuren mittaluokan rekrytoinnit maassa. Viimeisen neljän viikon aikana Amazon on palkannut Samalla kun palvelualat irtisanovat ja lomauttavat työntekijöitään Yhdysvalloissa, on Amazon aloittanut suuren mittaluokan rekrytoinnit maassa. Viimeisen neljän viikon aikana Amazon on palkannut 100 000 uutta työntekijää koronaviruksen aiheuttamien lisätilausten käsittelyyn . Tämäkään ei näytä riittävän.

Amazon on nimittäin kertonut palkkaavansa vielä 75 000 uutta työntekijää niin osa-aikaiseen kuin kokoaikaiseen työhön verkkokauppatilausten käsittelyyn. Amazon toivoo sen rekrytointitarpeiden helpottavan muiden alojen kurimuksesta johtuvaa työttömyyttä ja yhtiö haluaakin suunnata tarjottavia töitä niille, joiden työtilanteeseen koronavirus on vaikuttanut negatiivisesti. Töitä luvataan olevan siihen asti kunnes työntekijän entinen työnantaja pystyy palkkaamaan hänet uudelleen.



Verkkokauppajätti on kertonut, että se käsittelee ensin tilaukset, jotka sisältävät tautitilanteen kannalta välttämättömiä tarvikkeita. Muut tilaukset jäävät siis taka-alalle. Yhtiö pyrkii kuitenkin luonnollisesti hoitamaan kaikki saamansa tilaukset, koska sillä yhtiö saa rahansa uusien työntekijöiden palkkaamiseenkin.