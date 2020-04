Netflixin uusi kilpailija kasvaa kohisten – Saapuu Suomeen pian

Disney näyttää tehneen lähes mahdottomasta täyttä totta. Viime vuoden lopulla julkaistu Disney+-suoratoistopalvelu on nimittäin vain muutamassa kuukaudessa onnistunut keräämään peräti 50 miljoonaa maksavaa asiakasta. näyttää tehneen lähes mahdottomasta täyttä totta. Viime vuoden lopulla julkaistu Disney+-suoratoistopalvelu on nimittäin vain muutamassa kuukaudessa onnistunut keräämään peräti 50 miljoonaa maksavaa asiakasta.

Kasvu on ollut aivan viime aikoina nopeaa, sillä vielä helmikuun alussa palvelulla oli 28,6 miljoonaa tilaajaa. Kahdessa kuukaudessa palveluun pariin on tullut 21,4 miljoonaa maksavaa asiakasta lisää. Tilaajamäärien kasvussa on auttanut palvelun laajentuminen Eurooppaan ja Intiaan, mutta koronaviruksen aiheuttamalla eristäytymisellä voi myös olla positiivisia vaikutuksia tilaajamääriin.



Esimerkiksi Netflixillä maksavia asiakkaita on 169 miljoonaa, mutta palvelulla on takanaan paljon pidempi historia ja näin ollen sen saatavuus on myös Disney+:aa paljon parempi.



Suomeen Disney+ tulee näillä näkymin tulevan kesän aikana.